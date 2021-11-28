حظك اليوم برج الثور الأحد 28-11-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الثور يتميز بأنه عنيد بشكل كبير، ما يجعله يتحمل جميع المسؤوليات والمهام المسندة إليه، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

تنفرج أساريرك وتبدو أكثر استعدادا للتفاهم مما يساعدك على إيجاد حلول لمشكلة مهنية أو عائلية.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

القمر في منزل الحب يعدك بأوقات هانئة تجمعك بالأحباب، وقد تسبح اليوم في بحر الهوى.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ميريام فارس، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مايو.