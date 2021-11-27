حدد قانون التأمينات الاجتماعية، معاشا للعمالة غير المنتظمة، يستحقونه عند بلوغ سن المعاش،، ونص على أن العامل يشترك شهريا بـ108 جنيهات، بينما تكون حصة صاحب العمل، التي سيتم دفعها من قبل الخزانة العامة للدولة، مبلغ 144 جنيها.

وفي هذا الصدد، يرصد موقع جريدة «الوطن»، ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار اليوم للقراء والمتابعين في مجال الخدمات الحكومية، خطوات حصول العمالة غير المنتظمة على معاش ثابت شهريا، وفق قانون التأمينات الاجتماعية، في السطور التالية:

المستندات المطلوبة للاشتراك في التأمين الاجتماعي للعمالة غير منتظمة

وحتى تتمكن العمالة غير المنتظمة من الحصول على معاش شهري ثابت، يجب الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، من خلال تجهيز المستندات الآتية:

- يقوم المواطن بتقديم صورة من شهادة الميلاد المميكنة.

- صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمواطن.

- طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وفقًا للنموذج رقم «1» المرفق، يجري تقديمه للموظف المختص.

- تقديم صحيفة البيانات الأساسية، وفقاً للنموذج رقم «3» المرفق في حالة وجود مدد سابقة.

- يقوم المشترك بتقديم بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاق معاش آخر، وفقًا للنموذج رقم «4» المرفق.

- يقوم المشترك باستيفاء تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.

الإجراءات المطلوبة لاشتراك العمالة غير المنتظمة في التأمين الاجتماعي

- يقوم المشترك والراغب في التأمين من فئة العمالة غير المنتظمة بتقديم إستيفاء الطلب الخاص به على النموذج رقم «1» من مكتب التأمينات التابع له المشترك.

- يقوم المشترك والراغب في الاشتراك بالتقدم بطلب الاشتراك في التأمين الاجتماعي على النموذج الخاص بالطلب، بالإضافة إلى المستندات المطلوبة ويجري تقديمها للموظف المختص بمكتب التأمين التابع له المشترك.

بعد الانتهاء من الإجراءات، يقوم العامل بتسديد قيمة التأمينات، وبعد انتهاء المدد المحددة، يحصل العمالة غير منتظرة على معاش شهري ثابت.