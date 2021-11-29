مصادر طبية: استقرار حالة المصابين في انقلاب أتوبيس بطريق العين السخنة

كشفت مصادر طبية في مستشفى السويس العام، عن استقرار الحالة الطبية لمصابي حادث طريق «القطامية - السخنة» من عمال أحد مصانع السيراميك.

وقالت المصادر، إن الإصابات في حادث السويس معظمها كدمات وسحجات في مختلف أنحاء الجسم، عدا حالتين اشتباه كسر في العمود الفقري وأخرى خلع بالكتف، مشيرة إلى أنه جار إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

أسماء المصابين وحالتهم الصحية

وقالت المصادر الطبية في مستشفى السويس العام، إن الحادث أسفر عن إصابة محمد السيد درويش، 45 عامًا، باشتباه كسر بالعمود الفقري، وحسن عبد الرسول عبد الفتاح، 50 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقية، وأنصاري ومحمد عبد الحليم لطفي، 43 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، ومحمد مصطفى، 49 عامًا، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيسر.

وضمت قائمة المصابين كمال أحمد محمد، 36 عامًا، مصاب بخلع بالكتف الأيسر، وأمير عبد النبي إبراهيم، 31 عامًا، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيمن، وعمر عبدالحليم خلف، 40 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالزراع الأيمن، وأحمد حسن أحمد 43 عامًا، مصاب بمرحلة ما بعد الارتجاج بالمخ وجروح قطعيه بالرأس.

وأضافت المصادر الطبية أن الإصابات شملت من محمود حسن مهني 59 عامًا، مصاب اشتباه كسر بالضلوع اليسري وعمرو أحمد محمد 37 عامًا، مصاب بمرحله ما بعد الارتجاج بالمخ، وإسلام محمد عبد الحميد، 34 عامًا، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيمن وعمر محمد رمضان 42 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالساق الأيسر والمساعد الأيمن وشريف عبد الله عبد العاطي 36 عامًا، مصاب بجروح قطعية متعددة بالجسم وياسر صلاح الدين51 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالحوض.

كما أصيب كل من عبد السلام محمد عبد السلام 53 عامًا، ومحمود على محمود 38 عامًا ومحمد عبد المعتمد عبد العال 49 عامًا ، وأحمد طلعت محمد نور 32 عامًا ومحمد صابر السيد 40 عامًا وأحمد محمد أحمد 42 عامًا ويوسف محمد يوسف 24 عامًا بكدمات وسحجات مختلفة في أنحاء الجسم.

كما أصيب بكدمات وسحجات في الجسم كلاً من ومحمد عبد اللطيف علي 48 عامًا ومحمد نجاح شاكر38 عامًا ومحمود محمد عبد الفتاح 52 عامًا وعلى عبد الرحمن محمد 23 عامًا

تفاصيل الحادث

وتعرض أتوبيس خاص بإحدى شركات السيراميك للانقلاب، صباح اليوم الاثنين، بطريق «القطامية - العين السخنة»، في الكيلو 45 اتجاه مدينة السخنة، ودفع مرفق إسعاف السويس برئاسة الدكتور محمد طنطاوي بـ 16 سيارة لنقل المصابين إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج.