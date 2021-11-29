إصابة 25 عاملا في انقلاب أتوبيس إحدى الشركات بطريق العين السخنة

تعرض أتوبيس خاص بإحدى شركات السيراميك للانقلاب، صباح اليوم الاثنين، وذلك بطريق «القطامية - العين السخنة»، أثناء توجه موظفي الشركة إلى العمل، ما أدى إلى إصابة 25 عاملا.

وتلقى اللواء محمد الألفي مدير أمن السويس إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب أتوبيس عمال في محافظة السويس في الكيلو 45 في اتجاه مدينة السخنة.

16 سيارة إسعاف تنقل المصابين

ودفع مرفق إسعاف محافظة السويس، برئاسة الدكتور محمد طنطاوي، بـ16 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج.

وانتقل على الفور رجال الشرطة ومرور السويس إلى مكان انقلاب الأتوبيس لتحريكه من نهر الطريق، وإعادة الحركة المرورية مرة أخرى.

مصدر طبي: الإصابات عبارة عن كسور وجروح مختلفة

وقالت مصادر طبية في مستشفي السويس العام، إن العمال وصلوا إلى قسم الطوارئ في المستشفي في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأضافت أن الإصابات تنوعت بين كسور مختلفة في أنحاء الجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج، وكذلك اشتباه كسور في العمود الفقري وكدمات وسحجات في مختلف أنحاء الجسم.