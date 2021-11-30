حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 30-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الأسد، أنّه ملفت للأنظار أينما كان، إذ يمتاز بجاذبية خاصّة به، فثقته بنفسه وحماسته تجذب الكثير إليه.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

القمر في منزل العلاقات يمدك بروح هادئة، ويمنحك لباقة ودبلوماسية وجمالا في المظهر والجوهر.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

الوضع الفلكي داعم، وقد تجمعك اليوم بالأخوة والأحباب أوقات هانئة، وقد يسمح لك الوقت بالتحرر من القيود.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة منة شلبي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.