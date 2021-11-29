حظك اليوم برج الأسد الاثنين 29-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الأسد القدرة على توزيع الوقت بين الجد واللعب، ما يجعل صاحبه ينعم براحة نفسيّة دائمة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

القمر في منزل العلاقات يمنحك اليوم سرعة بديهة، ويعدك بأفضل الخطط التي يمكنك أن تضعها اليوم لمستقبلك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

الشمس وعطارد بمنزل الحب يعدانك بلقاء عاطفي أو فكري أو فني يثري شخصيتك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية ساندرا بولوك، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يوليو.