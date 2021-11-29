افتتاح مبنى العيادات الخارجية بمستشفى أحمد الطباخ بأبو حمص في البحيرة

افتتح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، مبنى العيادات الخارجية الجديدة بمستشفى الدكتور حمدي الطباخ بمركز ومدينة أبو حمص.

ويتكون المبنى من 17 عيادة فى مختلف التخصصات من علاج طبيعي وأطفال وعظام ونفسية وعصبية وجلدية ومسالك بولية والأورام والمخ والأعصاب والتشخيص عن بعد والجراحة والباطنة ورسم القلب والأسنان، إضافة إلى أماكن انتظار وإستراحة للمرضى وذويهم والتقى مع عدد من المرضى.

ووجه «آمنة» المستشفى ومديرية الصحة والوحدة المحلية، بسرعة إجراء العمليات لعدد حالتين من المرضى وصرف العلاج على نفقة المحافظة لحالة أخرى.

رفع كفاءة المستشفيات العامة

وأشار محافظ البحيرة إلى خطة الدولة لتحقيق تطوير شامل في كافة مناحي الحياة، خاصة في قطاع الصحة، والذى يحظى بدعم ورعاية رئيس الجمهورية، وذلك بالتنسيق بين كل الوزارات والهيئات والأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني، للعمل على الإرتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية والتوسع في إنشاء المراكز الطبية المتميزة وتنفيذ المبادرات الرئاسية.

تنفيذ 300 مشروع بالمحافظة

وأضاف محافظ البحيرة، أنه يجرى تنفيذ 300 مشروع بمركز ومدينة أبو حمص، وذلك في قطاعات التعليم والصحة ومياة الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق والتضامن الإجتماعي.

وتابع «آمنة»، أن من بين تلك المشاريع 37 مشروعا في قطاع الصحة، لإنشاء وحدات صحية ومراكز طبية بنطاق المركز، مشيراً إلى أن الدولة قامت بتدعيم القطاع الصحي بالبحيرة خلال الثلاث سنوات الماضية بقيمة إجمالية بلغت 3.3 مليار جنيه.