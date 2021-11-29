أول رد من «التعليم» على عقد الامتحانات في المنازل بسبب متحور كورونا

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، انضباط وانتظام العام الدراسي الجديد في مدارس الجمهورية، كما أنّ هناك تعليمات مشددة للمديريات التعليمية، بتنفيذ إجراءات صارمة داخل المدارس بعد ظهور متحور أوميكرون الجديد في عدد من دول العالم، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية وانتظام الدراسة.

موقف عقد امتحانات منتصف العام

وقال الوزير، في أول رد له على إمكانية عقد امتحانات منتصف العام الدراسي في المنازل بسبب متحور كورونا الجديد أوميكرون، إنّ الوزارة لن تعقد امتحانات أي مرحلة تعليمية في المنازل، والأمر مرفوض تماما.

وأضاف شوقي في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الوزارة تعمل على وضع ضوابط صارمة لمواجهة متحور كورونا الجديد، لتسيير الامتحانات في لجان مراقبة بالمدارس، موضحا أنّ امتحانات منتصف العام الدراسي في مواعيدها المحددة سلفا في الخريطة الزمنية 15 يناير المقبل.

وأكد وزير التربية والتعليم، أنّ امتحانات منتصف العام الدراسي الجديد 2021-2022 ستعقد في مواعيدها المحددة سلفا طبقا للخريطة الزمنية يوم 15 يناير المقبل، في لجان مراقبة بالمدارس، على أن تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي ستبدأ من يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 وتستمر حتى يوم الخميس 17 فبراير 2022 لمدة 15 يومًا، مشيرا إلى أنّ الوزارة عازمة على تسيير العام الدراسي الجديد، رغم صعوبات جائحة كورونا.

امتحانات منتصف العام الدراسي للنقل ليست مجمعة

وأشار شوقي، إلى أنّ امتحانات منتصف العام الدراسي الجديد لطلاب صفوف النقل، لن تكون مجمعة، وسيكون كل امتحان مادة مستقلة بذاتها، موضحا أنّ الوزارة تعمل على تقديم محتوى تعليمي متميز لجموع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

وتابع وزير التربية والتعليم، أنّه حال حدوث اختلاط إيجابي لحالة صحية مؤكدة، يتم عزل الطالب منزليا، ومتابعة حالته، شريطة إخطار ما يفيد مخالطته لحالة إيجابية مؤكدة، مشيرا إلى أنّه حال حدوث إصابة مؤكدة أو أكثر، يتم الالتزام بالإجراءات الوقائية للتعامل مع الحالات، وتنفيذ آليات الغلق، طبقا لما ورد في الكتاب الدوري رقم 28 بتاريخ 28 سبتمبر الماضي.