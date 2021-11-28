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فتح التقدم للمشروعات البحثية في جامعة المنصورة بقيمة 4.5 مليون جنيه

كتب:

صالح رمضان
04:22 م | الأحد 28 نوفمبر 2021
جامعة المنصورة

جامعة المنصورة

أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية بجامعة المنصورة، عن تمويل مقترحات بحثية بحد أقصى 300 ألف جنيه للمقترح الواحد، إجمالي تمويل قدره 4 ملايين و500 ألف جنيه، وذلك وفقا لأهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، ويتم التقدم اعتبارا من 1/12/2021 وحتى 31/1/2022، على النماذج ‏المعدة لذلك.

تعليمات قطاع الدراسات العليا للمتقدمين للحصول على المنح

ونبه قطاع الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية بجامعة المنصورة ‏على 9 نقاط هامة يجب على الباحث أخذها في الاعتبار وهي:

- مدة تنفيذ المشروع عامين، تبدأ من صرف الدفعة الأولى لميزانية المشروع.

- يشترط أن يكون الباحث الرئيسي للمشروع لم يمر على حصوله على درجة الدكتوراه أكتر من 10 سنوات.

- في حالة شراء أجهزة علمية يراعى الشراء من الوكيل المعتمد.

- لن يتم تمويل شراء أجهزة علمية يوجد لها مثيل بالجامعة «يوجد بيان بكافة الأجهزة العلمية المتاحة بالجامعة على الموقع».

- يمكن أن تستخدم ميزانية المشروع في صيانة الأجهزة العلمية أو إجراء تطوير لها (upgrading) أو تأهيل المعامل لاعتماد تحليلاتها طبقا للمواصفة القياسية ISO/IEC 17025.

- يمكن مضاعفة التمويل كمرحلة تالية حال وجود مخرجات ملموسة للمشروع أو منتج أولي يمكن تطويره.

- يفضل مشاركة أكثر من كلية أو أكثر من قسم علمي في المقترح البحثي للعمل كفرق بحثية متعددة التخصصات.

- يفضل اشراك الجهات المستفيدة (stakeholders)، مثل الشركات الصناعية في أنشطة المشروع لتعظيم العوائد المتوقعة.

- يكتب المقترح البحثي بخط Time New Roman بحجم خط 12 وتباعد بين الأسطر بقيمة 1.5 وهوامش 2 سم من كل الجوانب.

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