اكتشاف 13 إصابة بمتحور أوميكرون بين لاعبي فريق برتغالي

أعلنت السلطات الصحية في البرتغال، ظهور 13 إصابة بمتحور أوميكرون الذي يعتقد أنّه أسرع انتشارا، بين أعضاء فريق بيلينينسيس لكرة القدم في لشبونة.

وذكر معهد ريكاردو جورج الوطني للصحة اليوم الإثنين، أنّ أحد اللاعبين الذين ثبتت إصابته بالمتحور ينتمي إلى نادي بيلينينسيس.

أولى حالات الإصابة للاعب قادم من جنوب أفريقيا

وكان اللاعب سافر مؤخرا إلى جنوب أفريقيا، حيث اكتُشف متحور أوميكرون وفقا لوكالة أسوشيتد برس، أما اللاعبين الآخرين المصابين فلم يسافروا إلى جنوب أفريقيا، ما يعني أنّ هذه قد تكون إحدى الحالات الأولى لانتقال العدوى محليا خارج جنوب أفريقيا.

أوضح المعهد أنّ الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالحالات الإيجابية، تلقوا أوامر بعزل أنفسهم، بغض النظر عما إذا كانوا أخذوا لقاحا مضادا لكورونا أم لا أو احتمالية تعرضهم العدوى، وسيخضعون بانتظام لاختبار الكشف عن فيروس كورونا.

كانت البرتغال اكتشفت حالتي إصابة بفيروس كورونا، حين أجرت اختبارات للكشف عن الفيروس خضع لها 218 راكبا وصلوا على متن رحلة قادمة من عاصمة موزمبيق إلى لشبونة السبت. إحدى الإصابتين كانت بمتحور دلتا، أما الثانية فلم تحدد، وفق ما صرحت به السلطات.