إصابات «كورونا» عالميا تقترب من 262 مليون حالة.. وتونس: «صفر وفيات»

اقتربت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، عالميا، منذ ظهور الفيروس في أواخر العام قبل الماضي 2019، إلى تسجيل 262 مليون حالة، وسجلت الإصابات 261758685 حالة، فيما بلغت الوفيات 5217033 حالة، بينما سجلت حالات الشفاء من الفيروس، 236383588 حالة.

ارتفاع إجمالي وفيات كوريا الجنوبية إلى 3580 حالة

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، تسجيل 3309 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، و32 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 444200 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 3580 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وفي الصين، أعلنت «لجنة الصحة الوطنية»، اليوم الاثنين، تسجيل 21 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بـ«كورونا»، في البر الرئيس لـ البلاد، أمس الأحد، فيما لم تسجل السلطات الصينية، حالات جديدة مشتبه في إصابتها أو وفيات جديدة بسبب الفيروس، أمس الأحد.

وقالت «لجنة الصحة الوطنية»، في تقرير يومي، إن من بين الحالات الجديدة، تم الإبلاغ عن 20 حالة في منغوليا الداخلية وحالة واحدة في يوننان، مشيرة إلى تسجيل 20 حالة جديدة وافدة من الخارج في 6 مناطق، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وفي تونس، سجلت البلاد، أمس الأحد، 95 إصابة بـ«كورونا» و«صفر وفيات»و84 حالة شفاء من الفيروس، وقالت وزارة الصحة في بيان، إن حصيلة الإصابات بـ الفيروس ارتفعت إلى 717258 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 25363 حالة، بينما وصلت الحصيلة الإجمالية لحالات الشفاء إلى690791 شخصا.

ارتفاع إجمالي إصابات موريتانيا إلى 39178 حالة

وفي موريتانيا، سجلت البلاد، أمس الأحد، 63 إصابة بـ«كورونا» و«صفر وفيات» و54 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 39178 حالة، فيما ظلت إجمالي الوفيات عند 831 حالة وفاة، بينما ارتفعت الحصيلة الإجمالية لـ حالات الشفاء من الفيروس، 37380 حالة شفاء.

وفي البرازيل، سجلت وزارة الصحة، أمس الأحد، 4043 إصابة تسجيل و92 حالة وفاة بـ الفيروس، لتتجاوز حصيلة الإصابات في البلاد إلى 22 مليونا حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 614278 حالة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.