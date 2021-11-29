توزيع 787 ألف وجبة تغذية يومية بمدارس رياض الأطفال والابتدائي بالمنيا

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، مصنعين للتغذية المدرسية التابعين لديوان عام المحافظة ولوزارة الزراعة بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، وذلك للاطمئنان على الاستعداد والجاهزية، لتوزيع وجبات التغذية المدرسية بمدارس المحافظة، والذي سيبدأ الأربعاء المقبل، 1 ديسمبر، بإجمالي 787 ألف وجبة يوميا لطلاب رياض الأطفال والتعليم المجتمعي والمرحلة الابتدائية.

رافق المحافظ، خلال جولته، دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، دكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة.

تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمصنعين

وتابع المحافظ خلال جولته، أقسام العمل داخل المصنعين، واطمئن على سير العمل والوقوف على الاحتياجات الفعلية والتأكد من الالتزام بالقوانين وتحقيق الانضباط، كما شدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والتأكد من إجراءات تلقي لقاح كورونا للعاملين بالمصنعين، كما وجه المحافظ بعدد من الملاحظات للعمل على تلافيها.

وشدد المحافظ على إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من الشهادة الصحية وارتداء الكمامة وقفاز اليد والمحافظة على سلامة الأصناف المستلمة لحين توزيعها على التلاميذ.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن التغذية المدرسية تشمل وجبات للطلاب تحتوي على مكونات توفر كل العناصر الغذائية المتكاملة التي يحتاجها الطلاب لرفع القدرات الإدراكية والتركيزية، وتحقيق النشاط الصحي والبدني والذهني لزيادة مستوى التحصيل الدراسي للطلاب.

ضوابط توزيع على الطلاب بالمدارس

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت عدة تعليمات لتوزيع وجبات التغذية المدرسية على الطلاب بالمدارس، منها استلام الوجبات في كراتين تحتوي على وجبات مغلفة مدون عليها بيانات الحاوية وعليها بارکود، ولا يتم استلام الكراتين المفتوحة أو التي تعرضت لسقوط وغير منتظمة الشكل، وخضوع وجبات التغذية المدرسية للفحص الظاهري بالمدارس بموجب محضر فحص يومي يتضمن حالة الصنف واللون والطعم والرائحة وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية والكمية الموزعة، وتوضع الكميات المستبعدة في مكان مختلف عن أماكن الاستلام أو التخزين أو التوزيع.