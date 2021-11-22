حقيقة انهيار عقار بالإسكندرية.. مكون من 3 طوابق ودون إصابات «صور»

انهيار عقار بالإسكندرية، هكذا كان التساؤل لدى أبناء المدينة الساحلية فور ورود أنباء عن انهيار عقار بمنطقة العطارين غربا، إلا أن الأمر لم يكن كذلك، حيث تسبب هطول الأمطار الغزيرة على أنحاء الإسكندرية في انهيار سلم العقار الكائن في 6 شارع العطارين بسوق الفراخ، دون وقوع أي إصابات أو وفيات.

تفاصيل انهيار عقار بالإسكندرية.. مكون من 3 طوابق

بدأت الواقعة التي عرفت بمسمى انهيار عقار بالإسكندرية، حين تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير ومدير أمن الإسكندرية بلاغا من العميد أشرف عبد الله مأمور قسم العطارين يفيد بانهيار سلم عقار مكون من 3 طوابق بناء قديم انتقل على الفور المقدم محمد سعيد رئيس مباحث العطارين إلى مكان الواقعة.

الأمطار تسببت في انهيار سلم عقار العطارين بالإسكندرية

وبالفحص تبين أن العقار قديم وهطول الأمطار تسببت في انهيار سلم العقار كما نجحت قوات الحماية المدنية في الوصول إلى مكان البلاغ فور وقوع الحادث بشارع العطارين متفرع من سوق الفراخ وتم السيطرة على الموقف وإنقاذ جموع السكان باستخدام السلالم الهيدروليكية عبر الحماية المدنية دون حدوث إصابات لأحد أو خسائر في المنقولات.

إخلاء العقار من السكان

وتم إخلاء العقار من السكان دون المنقولات وانتقلت سحر شعبان رئيس حي غرب إلى مكان البلاغ لمعاينة العقار وتم وضع الحواجز الحديدية وتسهيل حركة الشارع وتحرر محضر بالواقعة وأخطر رئيس نيابة العطارين لتولي التحقيقات.