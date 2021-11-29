كريم عبدالعزيز: أحلم بالعالمية وأعيش أفضل أيام حياتي

أعرب الفنان كريم عبدالعزيز، عن سعادته بتكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43، كما وجّه الشكر للجمهور والفنانين، الذي حضروا ندوة تكريمه في دار الأوبرا المصرية، قائلا: «أنا متشكر جدا، وفرحتي بالجايزة دي بالذات إنّها من مهرجان بالعظمة دي زي القاهرة السينمائي، ودي أحسن الأيام في حياتي».

كريم عبدالعزيز ينصح الفنانين الشباب

ووجه كريم عبدالعزيز نصيحة إلى الفنانين الشباب، قائلا: «أحسن حاجة في النجومية إن الناس متحسش بيك، أنا مش بتاع نصايح، بس أحب أقول للجيل الجديد احترم شغلك وميعادك، احترم الصناعة، كان والدي دايما بيقولي إحنا مخترعناش السينما، إحنا ورثناها من اللي قبلنا، حاولوا تحافظوا عليها».

وتحدث كريم، عن طموحه بشأن وصوله إلى العالمية، قائلا: «مفيش ممثل مبيحلمش يوصل للعالمية، الصناعة في مصر بقت متطورة بشكل كبير على المستوى العربي بالكامل، والفيلم العربي بقى له وزن في المهرجانات العربية».

المسرح محبنيش

وعن الصعوبات التي واجهها في عمله، قال: «لا يوجد عمل دون صعوبات، في البداية كانت في إثبات الذات وتقديم أعمال أحافظ من خلالها على اسمي، خاصة أنّ جيلنا مرّ بأحداث سياسية واجتماعية ودخول السوشيال ميديا، وأنا نشأت في بيت مخرج ودرست السينما، وتربيت على أن أقول رأيي، وأكبر نعمة ربنا أنعم عليا بيها هي دراستي الإخراج».

وفيما يتعلق بقلة تقديمه للأعمال المسرحية، قال: «عملت مسرحية حكيم عيون مع الراحل علاء ولي الدين، لكن المسرح محبنيش، وبإذن الله نكررها مرة أخرى».

وحرص عدد من الفنانين والسينمائيين على حضور ندوة تكريم الفنان كريم عبدالعزيز ضمن فعاليات الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي، والتي يديرها الناقد طارق الشناوي، وبينهم أحمد الفيشاوي وزوجته، مريم الخشت، محمد إبراهيم يسري، السيناريست تامر حبيب، والمنتج محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي.