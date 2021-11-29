رئيس مصنع 300 الحربي يكشف للسيسي تفاصيل تصنيع الرشاش المصري متعدد الأغراض

عرض المهندس طارق أحمد عزت، رئيس مجلس إدارة مصنع 300 الحربي، منتجات الأسلحة والذخائر الصغيرة والمتوسطة وذخائر الأعيرة الصغيرة، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جولته بمعرض «إيديكس 2021»، اليوم، حيث تم تصنيع الرشاش المصري متعدد الأغراض عيار سرعة 62.51 ملم، وتم البدء في الإنتاج الفعلي.

تطوير البندقية الآلية عيار 7.60* 39 ملم

وأضاف رئيس مجلس إدارة مصنع 300 الحربي، أنه تم التعاون مع وزارة البحوث الفنية والتطوير، لتطوير وتصنيع بعض المنتجات، حيث تم تطوير البندقية الآلية عيار 7.60* 39 ملم، بواسطة استبدال الأجزاء الخشبية بالجسم، بأجزاء مصنوعة من مادة الألومونيوم لمواكبة التطور العالمي في هذا المجال.

وفي مجال التصنيع، تم تصنيع قاذف القنابل الثلاثي عيار 40 ملم، ويستخدم مع الأفراد المشاه، ويتم تصنيع كافة الذخائر المستخدمة معه، وفي مجال الأعيرة الثقيلة يتم تصنيع الذخائر المدفعية والدبابات والهاونات، وتم إمداد الذخيرة 115 ملم، المستخدمة مع الدبابة T62، وذخيرة 155 ملم، والتي تستخدم مع مدفع هاوتزر 39، والهاوترز عيار 52، شديدة الانفجار، وحاملة القنيبلات وتعمل بمدى يصل إلى 40 كيلو متر، وقذيفة الأعماق الصاروخية التي تعمل ضد الغواصات بعمق يصل إلى 300 متر.

صناعة الطائرات تتركز في الهيئة العربية للتصنيع من خلال مصانع

فيما عرض الدكتور مهندس أحمد عصمت، منتجات الهيئة العربية للتصنيع، موضحا أن صناعة الطائرات تتركز في الهيئة العربية للتصنيع من خلال 3 مصانع، ومن منتجاتها طائرة التدريب المتقدم K8 العاملة مع القوات الجوية، وقامت الهيئة بإنشاء أول مركز إقليمي لعمرة الطائرات الهليكوبتر المعتمد، لتميكن العمرة للعمل بأكثر من طراز بقدرة 16 طائرة بنفس الوقت و8 طائرات سنويا.

وأشار إلى أن المركز معتمد من شركة الهليكوبترات الروسية، وتقوم الهيئة بعمرة المحركات النفاثة لطائرات القتال والنقل والتدريب وعمرة المحرك التوربيني، وخاصة الدبابة M1، وفي مجال الطائرات الموجهة بدون طيار تقوم الهيئة بإنتاج الطائرات الموجهة لتدريب عناصر الدفاع الجوي الصاروخية بمدى يصل لـ300 كيلو متر وارتفاع 6 كيلو متر.