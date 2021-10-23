وقف 4 خدمات متعلقة ببطاقات التموين عبر بوابة «مصر الرقمية»

أوقفت بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين، 4 خدمات تتعلق جميعها ببطاقات التموين، وذلك من بين العديد من الخدمات التموينية التي يبلغ عدها 10 خدمات تقدمها بوابة مصر الرقمية للتموين.

خدمات بوابة مصر الرقمية للتموين 2021

وتعرض بوابة «مصر الرقمية» للتموين العديد من الخدمات التموينية للمواطنين، والتي يمكنهم الاستفادة منها من خلال البوابة، حيث يأتي من بين هذه الخدمات عدد 4 خدمات تموينية متوقفة، في حين يوجد 6 خدمات تموينية أخرى مفعلة.

4 خدمات متوقفة لبطاقات التموين عبر بوابة مصر الرقمية

وتأتي الخدمات التموينية المتوقفة على بوابة مصر الرقمية كالتالي: «إصدار بطاقة تموين جديدة وإضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا وإضافة صرف تموين لمستحقي خبز فقط وإضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا.

6 خدمات مفعلة لبطاقات التموين عبر بوابة مصر الرقمية

فيما تأتي الخدمات التموينية المفعلة على بوابة مصر الرقمية كالتالي: «إصدار بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين، وفصل اجتماعي، وضم أفراد الأسرة، وتفعيل بطاقات التموين، والاستعلام عن صرف، والنقل من محافظة إلى أخرى».

** خدمات بوابة مصر الرقمية للتموين

1 - إصدار بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين.

2 - إصدار بطاقات تموين جديدة (خدمة متوقفة)

3 - فصل اجتماعي.

4 - ضم أفراد الأسرة.

5 - تفعيل بطاقات التموين.

6 - إضافة الأبناء غير المقيدين في منظومة التموين (خدمة متوقفة).

7 - الاستعلام عن صرف.

8 - إضافة صرف تموين لمن هم من مستحقي خبز فقط (خدمة متوقفة).

9 - إضافة الزوجة غير المقيدة في المنظومة التموينية (خدمة متوقفقة).

10 - النقل من محافظة إلى أخرى.

وتقدم وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدماتها التموينية عبر بوابة مصر الرقمية ضمن منظومة التحول الرقمي الذي تشهده الوزارة حاليًا، تسهيلًا على المواطنين في إنهاء طلباتهم وكل ما يتعلق ببطاقة التموين لعدم الذهاب لمكاتب التموين والوقوف في الطوابير طويلًا.