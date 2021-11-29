فرحة في «الغرف السياحية» بعودة العمرة: «شوقة بعد طول انتظار»

ما يقرب من 3 أعوام اشتاق خلالها المعتمرون المصريون لأداء مناسك العمرة، إلا أن فيروس كورونا كان له كلمة أخرى في وقف موسم العمرة خوفًا على تفشي العدوى بين المعتمرين، وبعد طول انتظار تم فتح باب العمرة للمصريين، بحسب ما أعلنه عادل حنفي، نائب رئيس اتحاد المصريين بالمملكة العربية السعودية، مؤكدًا الخبر من وزارة الحج السعودية.

اشتراطات التطعيم للمعتمرين

وعن الاشتراطات الحالية، ذكر «حنفي» خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «ON»، من بينها حصول المعتمرين جرعة واحدة من لقاح كورونا المعتمد بالمملكة، بينما الحاصلون على أي من اللقاحين «الصيني أو الروسي» سيتم حجره لمدة 3 أيام داخل أراضي المملكة.

وعن عودة المعتمرين المصريين لأداء مناسك العمرة، قال أشرف السعيد صحصاح، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، ونائب رئيس غرفة شركات السفر والسياحة بالدلتا، إن انتقال مصر من القائمة الحمراء للخضراء وعودة الأمور لطبيعتها، يعد نجاحًا مبهرًا.

بوابة العمرة تحمي العملاء من السماسرة

وأضاف «صحصاح» في حديثه مع «الوطن»، أن عودة موسم العمرة أنعش شركات السياحة بشكل معنوي كبير، بعد أن وصل أصحابها إلى مرحلة صعبة وسيئة للغاية، لافتًا إلى أن الآن يتم وضع الآليات من غرف وشركات ووزارة السياحة مع بوابة العمرة، التي تعد النجاح الأكبر لمنعها المندوبين والسماسرة، وأن العميل أصبح «منه للشركة مباشرة»، وهو في ذلك في أيدي أمينة.

«كنا متعودين نسافر في السنة 5 أو 6 مرات»، هكذا عبر «صحصاح» عن شعوره بعودة العمرة بعد ما يقرب من 3 سنوات توقف: «مشتاقين لأداء المناسك أكتر من المعتمرين نفسهم»، مضيفًا أنها فرحة جاءت بعد طول انتظار، إذ تعمل الشركات الآن على إنجاز الإجراءات الأخيرة استعدادًا للسفر، التي من بينها توثيق العقود مع الوكيل السعودي، وسيتم ذلك إلكترونيًا، وبعدها تبدأ الوزارة والقنصليات وشركات الطيران في الفتح والاستعداد.

أسعار العمرة الجديدة

أسعار العمرة هذا الموسم سترتفع بنسبة ما بين 25 إلى 30%، حسبما أوضح عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية في وسائل التنقل والغرف في فنادق الإقامة، وتقليل الأعداد بداخل كل منهم: «الغرف آخرها فردين والأتوبيس هيشيل نص العدد»، موضحًا أن عدد المعتمرين لن يكون بنفس ما قبل كورونا نتيجة للالتزام بعدد معين، الذي سيكون المسموح به للسفر.