متابعة الموقف التنفيذي لميكنة ديوان عام بني سويف

في إطار تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، عقد اللواء جمال مسعود السكرتير العام اجتماعاً لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير خدمات المواطنين بالديوان العام، وذلك بحضور اللواء محمد حميدو هندي مدير مشروع تطوير خدمات المواطنين بالمحليات الذي تنفذه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

مشروع ميكنة الديوان العام في المرحلة الأولى

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف الحالي لتشغيل المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة ومشروع ميكنة الديوان العام في المرحلة الأولى التي تشمل 17 إدارة ومكتباً رئيسياً، حيث تم تركيب خطوط الربط وحصر الكم المتراكم من البيانات الخاصة بكل منها.

كما جرى مراجعة موقف البرنامج التدريبي للعاملين بإدارات ومكاتب المرحلة الأولى، «الذين تم تدريبهم بمعرفة مهندسي وزارة التخطيط» على كيفية التعامل مع المواطنين، وسرعة إنهاء طلباتهم بسهولة ويسر وتقديم خدمة متميزة وسريعة للمواطن، مع سرعة استرجاع المعلومات والحفاظ على سرية البيانات، وتحقيق الترابط بين جهات العمل المختلفة من خلال الشبكة المحلية.

مؤشرات الأداء لقياس مدى كفاءة وفعالية عمل الإدارة

وأشار السكرتير العام على توجيهات المحافظ، بسرعة تجهيز الكم المتراكم من الملفات الخاصة بكل إدارة، مع تكليف مديري الإدارات بالمتابعة المستمرة للمنظومة للاطلاع على تقارير ومؤشرات الأداء الموجودة بالتطبيق لقياس مدى كفاءة وفعالية عمل الإدارة.

وأشار إلى أن تنفيذ مشروع ميكنة الأعمال والأنشطة التنفيذية بديوان عام المحافظة، يهدف إلى تحقيق أكبر استفادة ممكنة لمتلقي الخدمات من المواطنين من خلال إحداث نقلة نوعية في أسلوب تقديم الخدمات بشكل حضاري ومتطور في إطار خطة برنامج تطوير الخدمات الحكومية ضمن خطة الدولة للإصلاح الإداري وتحسين أداء الهيئات الحكومية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.