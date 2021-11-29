بالأسماء.. إصابة 12 شخصا في تصادم سيارتي ميكروباص بـ«صحراوي بني سويف»

أصيب 12 شخصا، منذ قليل، بإصابات متنوعة، تراوحت بين كدمات وسحجات واشتباه كسور، في حادث تصادم سيارتي أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي القديم أمام قرية علي حمودة التابعة لمركز ناصر، ونُقل المصابون إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

حادث مروري بصحرواي بني سويف القديم

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتي أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي القديم أمام قرية علي حمودة، ووجه بسرعة توجيه سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

8 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي

ودفع مرفق اسعاف بني سويف بـ 8 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن اسماء المصابين في الحادث هم إقبال حمدي زيدان، 21 سنة، طالبة بكلية طب بجامعة النهضة، مصابة كسر بالقدم اليسرى، ورمزي حلمي يوسف 68 سنة، مصاب جروح وسحجات بالجسم، ودنيا علي حسنين، 30 سنة، مصابة جروح وكدمات بالصدر، ومودة فتحي أحمد، 7 سنوات، مصابة جروح وسحجات بالجسم مع اشتباه كسر بالساق اليمنى ، مقيمة مركز سمسطا، ومروان فتحي احمد، 7 سنوات، مصاب كدمات وسحجات بالجسم، وأحمد حسن، 35 سنة، مصاب كدمات وسحجات بالجسم، مقيم مركز سمسطا، وكريم وجيه محمد، 19 سنة، مصاب اشتباه خلع بالكتف الأيمن.

وتضمن قائمة المصابين أيضًا إلهام محمد سلطان، 24 سنة، مقيمة بني سويف، مصابة كدمات وسحجات بالجسم، وحسن صلاح الدين فرحات، 43 سنة، مقيم بني سويف، مصاب كدمات وسحجات بالجسم، وعايشه عرفات طه، 41 سنة، مقيمة بني سويف، مصابة كدمات وسحجات بالجسم، وسعاد ابو بكر عبد الرحمن، 66 سنة، مقيمة بني سويف، مصابة جرح قطعي بالساعد الأيسر، واميره محمد طه، 38 سنة، مصابة كدمات وسحجات بالجسم ، ومقيمة بني سويف.