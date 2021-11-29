انطلاق المؤتمر السنوي الـ14 لقسم التخدير والعناية المركزة بجامعة أسيوط

وجه الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط تحية شكر وتقدير لأطباء قسم التخدير القائمين بالعمل داخل مستشفيات أسيوط الجامعية والذين يمثلوا أحد نقاط القوة التي تميز الخدمة الطبية في مختلف التخصصات بالمدينة الطبية الهائلة والرائدة للجامعة والتي تعمل على خدمة أكثر من 40 مليون مواطن من أهالي محافظات الوجه القبلي.

وأكد رئيس جامعة أسيوط أنه لولا تلك الجهود لم تكن كثير من الإنجازات المهمة تمت، ولا العمليات الجراحية تواصلت، كما وجه تحية تقدير أيضا إلى رواد القسم وأعلامه ممن عملوا على تأهيل وإعداد أجيال متعاقبة بهذا التميز والمثابرة وكذلك لشباب القسم الواعد ممن حملوا الراية وتحملوا المسئولية ووضعوا واجبهم المهني والإنساني والأخلاقي نصب أعينهم.

طبيب التخدير بين المسئولية والمساءلة

جاء ذلك في مستهل كلمته خلال افتتاحه لأعمال المؤتمر الرابع عشر لقسم التخدير والعناية المركزة والذي يأتي تحت عنوان «طبيب التخدير بين المسئولية والمساءلة».

ندوات علمية تلقي الضوء على الجديد في الطب

وأكد الدكتور علاء عطية، حرص كلية الطب على عقد الندوات والمؤتمرات واللقاءات العلمية التي تلقى الضوء على كل ما هو جديد في التخصصات الطبية المشتركة وتمثل منبراً لتبادل الرؤى والأفكار وأحدث ما توصل إليه العلم بين الأوساط الطبية والرواد المتخصصين فى فروع الطب المختلفة.

ولفت إلى أن قسم التخدير والعناية المركزة يعد من أكثر الأقسام الطبية حيوية لاشتراكه مع الأقسام الطبية المختلفة، معلناً أنه من المقرر أن يتم في الفترة المقبلة اعتماد دبلومة طب الألم لتضيف إلى رصيد القسم ورصيد أطباؤه العلمي والبحثي.

وأشاد بتميز وكفاءة العمل الطبي المقدم من قبل أطباء القسم الذي يعكس حرصهم على أداء واجبهم الطبي رسالتهم المنوطة بهم خلال فترة جائحة كورونا رغم ما يواجهونه من صعوبات خلال أداء ذلك الواجب.

ووجه الدكتور هاني المربع خالص شكره لإدارة الجامعة وعلى رأسها الدكتور طارق الجمال والذي لا يألوا جهداً في توفير كافة سبل الدعم للقسم ولأبنائه من أعضاء هيئة التدريس.

المؤتمر يخلد ذكرى الطبيب الشهيد حمادة إمبابي

وشهدت النسخة الرابعة عشر للمؤتمر تخليداً لذكرى الطبيب حمادة إمبابي الذي استشهد خلال جائحة كورونا، كما تم تكريم عددا من المدرسين المساعدين والمعيدين المشاركين في العمل أثناء جائحة كورونا.

حضر المؤتمر كل من لدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور هاني المربع رئيس القسم ورئيس المؤتمر، والدكتور محمد عبد اللطيف الأستاذ بالقسم، والدكتور محمد عبد المنعم بكر الأستاذ بالقسم، والدكتور ضياء عبد الحميد نقيب الأطباء بأسيوط، ولفيف من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وكوكبة من الأساتذة والأطباء من عدد من الأقسام الطبية المختلفة.