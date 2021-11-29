كلية الفنون الجميلة بأسيوط تنظم ورشة عمل لـ«لتصميم الجرافيكي الرقمي»

شارك الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الفنون الجميلة فى فعاليات ورشة عمل بعنوان «التصميم الجرافيكى الرقمي» والتي نظمها قسم الجرافيك بالكلية تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، ويحاضر فيها المهندس طارق عبدالله المصمم الجرافيكى، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الحكيم وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب والدكتور محمد حلمي الحفناوى وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة سحر بطرس وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نهى المفتى منظم الورشة ولفيف من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وبمشاركة طلاب الكلية.

تطوير تنمية المهارات والقدرات الفنية

ورحب الدكتور أحمد المنشاوي، بضيف الورشة المهندس طارق عبدالله، مشيدا بكلية الفنون الجميلة لما تضمه من أعضاء هيئة تدريس وكوادر بشرية متميزة و يتمتع به طلابها من مواهب و قدرات إبداعية في مختلف التخصصات الفنية بالإضافة إلى حسهم الفني ذات الطابع الجمالي، مؤكداَ حرص الجامعة على تطوير وتنمية تلك المهارات والقدرات الفنية المتميزة لطلابها وذلك من خلال تنظيم العديد من ورش العمل المتخصصة.

دعم الجامعة لكلية الفنون الجميلة وتوفير سبل الرعاية لطلابها

وأكد الدكتور محمد عبد الحكيم على حرص إدارة الجامعة على دعم الكلية منذ افتتاحها وتوفير كافة سبل الرعاية لطلابها في مختلف التخصصات متمنياً لكافة الطلاب استمرار التعلم والبحث وتنمية المهارات واكتساب اللغات لرفع كفاءتهم وتطوير ذاتهم لمواجهة سوق العمل.

الورشة تهدف إلى تدريب الطلاب على تحديات سوق العمل

وأعرب المهندس طارق عبدالله عن سعادته بتواجده بجامعة أسيوط والمشهود بمكانتها العلمية المرموقة وكوادرها البشرية المتميزة من أعضاء هيئة التدريس الطلاب والخريجين في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن ورشة عمل اليوم تهدف إلى تدريب الطلاب على تحديات سوق العمل و معرفة كل ما هو جديد، بالإضافة إلى التدريب العملي وشرح سوق العمل وكيفية العمل والتسويق للمصمم والأجهزة المستخدمة في التصميم الجرافيكي.