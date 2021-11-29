التعليم تطالب «المدارس» بالتأكيد على ارتفاع أسوار المباني لعدم تسلقها

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات للمديريات التعليمية، بالتنبيه على المدارس بجميع المحافظات على مستوي الجمهورية، بالتأكيد من ارتفاع أسوار الأدوار بالمباني، بما يضمن عدم إمكانية تسلقها، من صلاحية جميع المنافذ والشرفات بالفصول لإمكانية غلقها، حفاظا على الصحة العامة للأمن والسلامة والصحة المهنية داخل المدرسة، بالإضافة إلى سلامة التلاميذ والمدرسين والمتعاملين.

ونبهت وزارة التربية والتعليم، خلال خطابها للمديريات التعليمية، على مدير إدارة المدرسة، أو ما ينوب عنه، هو المسئول الأول عن تحقيق الأهداف العامة للأمن والسلامة والصحة المهنية داخل المدرسة، ويساعده في ذلك مسئول أمن المدرسة، للحفاظ على سلامة التلاميذ والمدرسين والمتعاملين.

التأكد من صلاحية جميع المنافذ والشرفات بالفصول لإمكانية غلقها

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أبرز تعليمات التعليم للمدارس حفاظا على صحة الطلاب والمدرسين بالمنشأت التعليمية وهي كالتالي:

- التأكد من ارتفاع أسوار الأدوار بالمباني، بما يضمن عدم إمكانية تسلقها.

- التأكد من صلاحية جميع المنافذ والشرفات بالفصول لإمكانية غلقها.

- أن يظل الطلبة في الفصول، وعدم خروجهم في الفناء المدرسي أو خارج المدرسة وقت هطول الأمطار11.

عدم تواجد تلاميذ بالفصول أثناء الفسحة إلا ذوي الاحتياجات الخاصة

- مدير إدارة المدرسة أو ما ينوب عنه ومسئول أمن المدرسة أخر من يترك المدرسة بنهاية اليوم الدراسي بعد التأكد من أن جميع التلاميذ والمدرسين قد غادروا المدرسة بسلام وتنفيذ تعليمات الأمن المستديمة الخاصة بإجراءات غلق المدرسة.

- التنبيه مشددا على المدرسين بعدم مغادرة الفصول إلا بعد انتهاء الوقت المخصص للحصة إلا في حالة المغادرة للضرورة القصوى يقوم مشرف الدور بالتواجد بالفصل لحين عودة المدرس او توفير البديل.

-التأكيد على مشرفي الأدوار بعدم تواجد تلاميذ بالفصول أثناء الفسحة لأي سبب من الأسباب سوى التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة واصحاب الإعاقة مع تواجد المشرف العام.