التعليم تشدد على المدارس بعدم منح شهادات خبرة لأي شخص

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن المديريات التعليمية، بدأت بمراجعة أوراق المتقدمين للعمل بنظام الحصة والمتطوعين، والمؤهلات الدراسية وشهادات الخبرة للمتقدمين، لبدء إجراءات التعاقد بالحصة لسد العجز والتطوع من خلال موجه أول المادة بالإدارة التعليمية على مستوى المديرية.

إحالة المخالفين للقرار للتحقيق

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هناك تعليمات للمديريات التعليمية، بالتنبيه على الإدارات التعليمية بإبلاغ المدارس والموجهين، بعدم إعطاء أي إفادة أو تقرير أو شهادة خبرة لأي شخص، مشيرة إلى أنه من يثبت إعطاءه أي شخص إفادة أو شهادة خبرة، دون الرجوع للقنوات الشرعية، سيتم إحالته للتحقيق فورا، والتشديد على مديري التوجيه بتنفيذ التعليمات الصادرة.

وأكد المصدر، أنه جرى التنبيه على المديريات بالتأكيد على المتقدمين بعدم المطالبة مستقبلا بالأحقية في التعيين على الموازنة العامة للدولة وعدم المشاركة في أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في العمل بالحصة

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية الأوراق المطلوبة للتقديم في العمل بنظام الحصة لسد العجز بالمدارس في الإدارات التعليمية، وهي كالتالي:-

- طلب من الراغب في العمل بنظام الحصة، باسم مدير عام الإدارة التعليمية والذي يقوم بإحالته إلى موجه أول مادة التخصص.

- أصل شهادة المؤهل الدراسي الاطلاع وعدد (4) صور عنه تقديم ما يفيد بان لديه خبرة سابقة في المجال التدريسي .

- عدد (4) صور لبطاقة الرقم القومي سارية.

- شهادة الخدمة العسكرية للذكور وشهادة الخدمة العامة للإناث.

- عدد (1) صورة من شهادة الميلاد.

- عدد (1) دوسيه بلاستيك موضح به جميع المستندات.

- إقرار بعدم المطالبة مستقبلا بالتعيين أو التعاقد على الموازنة العامة للدولة.