تعليمات عاجلة للإدارات التعليمية لتفادي المخاطر خلال اليوم الدراسي

أصدر عدد من المديريات التعليمية، خطابا عاجلا للإدارات التعليمية، بتعليمات للمدارس، لتأمين الطلاب، لتفادي المخاطر التي قد يتعرض لها الطلاب داخل المنشآت التعليمية، وتحقيق الأهداف العامة للأمن والسلامة والصحة المهنية داخل المدرسة، للحفاظ على سلامة التلاميذ والمدرسين والمتعاملين.

وطالبت المديريات التعليمية، الإدارات، في خطابها المرسل، بالتنبيه على إدارة الأمن بالمدارس بالاهتمام بتأمين الأفراد والمنشآت لتفادي المخاطر التي قد يتعرض لها الطلاب داخل المنشآت التعليمية.

تعليمات التعليم للمدارس حفاظا على صحة الطلاب والمدرسين

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، أبرز تعليمات مديريات التعليم للمدارس حفاظا على صحة الطلاب والمدرسين بالمنشآت التعليمية وهي كالتالي:

- الحفاظ على مقومات العنصر العادي المتمثل في المنشآت وما تحتويه من أجهزة ومعدات من التلف والضياع نتيجة للحوادث.

- توفير وتنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي.

- بث الأمان والطمأنينة في قلوب التلاميذ والعاملين والمتعاملين بحكم وظائفهم مع المدرسة أثناء قيامهم بأعمال خلال اليوم الدراسي.

صيانة دورية على كافة الوصلات والفيش والمفاتيح

- تنفيذ ما جاء بالقرار الوزاري رقم ۲۹۲ بتاريخ 2003/11/4 م بشأن تحديد معدلات ومستويات اختصاصات وظائف الإدارة المدرسية بالمراحل التعليمية المختلفة بالمديريات والإدارات التعليمية بكل دقة.

- عدم مغادرة المدرس للفصل قبل خروج جميع التلاميذ لقضاء الفسحة إلى الفناء والإشراف على مغادرتهم الفصل في انتظام وعدم تدافع.

- فصل التيار الكهربي عن الفصول وقت الأمطار وعدم تشغيلها إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات.

- القيام بعمل صيانة دورية على كافة الوصلات والفيش والمفاتيح التي تصيبها المياه في المدارس وخاصة في القرى والنجوع.

- توعية الطلاب في الفصول والطابور المدرسي بمخاطر السير في الأمطار وتجنب أعمدة الإنارة في الشارع.

- التأكد من سلامة وصلاحية بيارات الصرف الصحي ووجود صرف سليم للمياه في أسطح المباني.