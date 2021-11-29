«شركات السياحة» تناشد الفنادق بعدم المغالاة في أسعار الغرف

قال محمد ثروت عضو الجمعية العمومية، لغرفة شركات السياحة والرئيس السابق للجنة السياحة العربية بالغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن نسب إشغال غالبية فنادق القاهرة الكبرى، خلال الأسبوع الحالي بلغت نحو 100%، مرجعًا ذلك إلى زيادة الحركة السياحية الوافدة للعاصمة المصرية من العديد من دول العالم خاصة من السعودية، منوهًا بأن نسب الإشغال الحالية لفنادق القاهرة الكبرى هى الأعلى خلال 2021.

زيادة الأسعار بنسبة 300%

وأضاف عضو الجمعية العمومية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن العديد من فنادق القاهرة الكبرى خاصة المطلة على النيل، رفعت أسعارها بداية من يوم 25 نوفمبر الجاري نحو 300%، وذلك بسبب زيادة الطلب، موضحًا أن نسب الإشغال المرتفعة بفنادق القاهرة ستستمر حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل، وبعدها تعود إلى الانخفاض على أن ترتفع مجددًا خلال إجازات أعياد الكريسماس ورأس السنة.

مناشدة للفنادق بعدم المغالاة في أسعار الغرف

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفنادق حاليًا ليس لها أي مبرر، خاصة أن الأسعار المبالغ بها قد تؤدي إلى عزوف السياح عن زيارة مصر خلال الفترة المقبلة، قائلا: «لا يصح أن ترفع الفنادق أسعارها بهذا القدر خلال أيام معدودات، وبما لا يتناسب مع تأثر دخول السياح بسبب جائحة كورونا».

وناشد الفنادق بعدم المغالاة في بيع الغرف الفندقية في المواسم والإجازات، إذ سيكون لها تأثير سلبي على المدى البعيد والمتوسط .

وكان محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، قد أكد فى تصريح سابق إن العديد من فنادق القاهرة الكبرى رفعت أسعارها خلال الفترة من 25 نوفمبر الجاري وحتى 5 ديسمبر المقبل، وذلك بسبب الإقبال الكبير من المواطنين السعوديين على زيارة العاصمة المصرية خلال تلك الفترة، إذ أنها فترة إجازة بالمملكة العربية السعودية.