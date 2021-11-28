النواب ووزارة التربية والتعليم يناقشان المناهج التعليمية 4 ابتدائي

قدّم عدد من أعضاء مجلس النواب، طلبات إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قالوا فيه إنّ قرارات الوزارة الأخيرة متخبّطة، وتسببت في استمرار بعض الأزمات في المنظومة التعليمية، فضلا عن الشكاوى من المناهج التعليمية 4 ابتدائي.

المناهج التعليمية 4 ابتدائي

وتحدّث النواب عن المناهج التعليمية 4 ابتدائي التي وضعتها وزارة التربية والتعليم، مشيرين إلى أنّ المنظومة التعليمية تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، لكن هذا الاهتمام لم تترجمه الوزارة في صورة قرارات على الأرض، وما زالت المشكلات والأزمات قائمة.

وأكد أعضاء مجلس النواب في طلبات الإحاطة، التي حصلت عليها «الوطن»، ووصل عددها لنحو 30 طلبا، أنّ القرارات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم مؤخرا ومنها الجدل الدائر حول المناهج التعليمية لـ 4 ابتدائي، متخبّطة، بداية من التعامل مع أزمة عجز المعلمين.

وأوضحت طلبات الإحاطة، أنّه في الوقت الذي يوجد فيه 36 ألف معلم مؤهلين للعمل، أصدر الوزير قرارًا بفتح باب التطوع للتعامل مع هذه المشكلة، ما يُعد علامة استفهام كبيرة، مرورًا بالتعامل مع التكدس الطلابي وطرح فكرة العمل بأكثر من فترة، ما يتنافى مع فكرة التطوير، في وقت تلجأ فيه الوزارة إلى الفترات كحل مؤقت للتعامل مع الكثافة، ما ينعكس على مدة الحصة وإلغاء بعض الأنشطة غير الموجودة من الأساس، إلى جانب تعميق أزمة عجز المعلمين»، متسائلًا: «من أين ستأتي الوزارة بمعلمين للعمل 3 فترات في بعض المدارس، وهي في الأساس تعاني من أزمة كبيرة».

وزارة التربية والتعليم

وواصل نواب البرلمان في طلبات الإحاطة الموجهة إلى وزارة التربية والتعليم والمناهج التعليمية 4 ابتدائي: «إضافة إلى أزمة عدم تسليم الكتب المدرسية للطلاب الذين لم يسددوا المصروفات، هذا القرار رغم كونه سليمًا، كان لزامًا على الوزارة أن يكون لديها حصر بالطلاب غير القادرين، والبحث عن حلول للأمر بالتنسيق مع الوزارات المختصة، وكذلك الطالب الذي توفي خلال الأيام القليلة الماضية بسبب أولوية الجلوس في المقاعد الأولى».

البرلمان يطالب طارق شوقي بالرد على شكاوى أولياء الأمور

وطالب النواب في طلبات الإحاطة، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بالرد على تساؤلات أولياء الأمور، وشكاواهم التي تصل إلى النواب، وترجمة اهتمام القيادة السياسية بالمنظومة في صورة قرارات فعلية، تراعي التوازن بين التطوير والواقع على حد سواء.

واقترح بعض النواب عقد جلسات حوار مجتمعي للوصول إلى صيغة تفاهمية مع وزارة التربية والتعليم، لإنهاء الجدل المُثار بشأن المناهج التعليمية 4 ابتدائي، بحضور ممثلين عن الأطراف المعنية كافة، من وزارة ومعلمين وأولياء أمور ونواب بالبرلمان، للخروج بحلول واقعية لإنهاء الأزمة.

أزمة المناهج التعليمية لطلاب 4 ابتدائي

وتحدّث فريدي البياضي، عضو لجنة التعليم في مجلس النواب لـ«الوطن»، عن أزمة المناهج التعليمية، قائلا إنّ النواب تصلهم أعداد كبيرة من الشكاوى يوميا من أولياء الأمور، يشكون فيها عدم قدرة أبنائهم على تحصيل منهج الصف الرابع الابتدائي، التي أقرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؟

وأوضح البياضي، أنّ أطراف الأزمة سواء أولياء أمور أو طلاب، لهم مبرراتهم في شكواهم، وعلى النواب الوقوف معهم لما فيه من صالح أبنائنا، متابعا: «المعلمون أيضا لهم مبرراتهم، فوزارة التربية والتعليم ترى أنّ المناهج الجديدة تأتي ضمن خطة التطوير».

وأكد عضو لجنة التعليم في مجلس النواب، دعمه لأي خطط من شأنها تطوير العملية التعليمية في مصر، ما يتطلب عقد جلسات حوار مجتمعي للوصول إلى صيغة تفاهمية ترضي الجميع وتراعي الواقع.