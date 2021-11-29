سكرتير عام بني سويف يعقد اجتماعا لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات الصغيرة

عقد السكرتير العام لمحافظة بني سويف، اللواء جمال مسعود، اجتماعًا لمتابعة منظومة العمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووضع إجراءات وخطوات عملية للنهوض بالقطاع، وتذليل كافة العقبات التي تواجه أصحاب تلك المشروعات.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تعليمات محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم، بمتابعة تلك المشروعات وتذليل معوقاتها، في ضوء الإستراتيجية العامة المحلية التي أطلقتها المحافظة، وتشتمل على 6 قطاعات اقتصادية من بينها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف الحالي للمشروعات التي يتم تمويلها من المشروع القومي للتنمية المحلية والبشرية والمجتمعية «مشروعك»، وجهاز تنمية المشروعات وصندوق التنمية المحلية، وكذا المشروعات الصغيرة الممولة عن طريق مديريتي التضامن الاجتماعي والزراعة والمجلس القومي للمرأة، حيث تم عرض بعض المشروعات المتوقفة وتحديد مقترحات الحلول القابلة للتنفيذ، بهدف الدفع بتلك المشروعات وضمان استمرارها.

وأشار السكرتير العام إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من الجهات الممولة لتلك المشروعات، لتختص بالمرور على كافة المشروعات المنفذة من وزارة التنمية المحلية «مشروعك/ صندوق التنمية المحلية» وجهاز تنمية المشروعات والمجلس القومي للمرأة ومشروعات ممولة من الزراعة والتضامن، بالإضافة إلى عمل حصر لتلك المشروعات والمتابعة الدائمة لضمان استمراريتها.

بحث المشروعات المتعثرة وحل مشكلاتها

هذا بالإضافة إلى تحديد المشروعات المتعثرة، والوقوف على أسباب التعثر، والتواصل مع الجهات المعنية، لتقديم الحلول المقترحة القابلة للتنفيذ، وتحديد آلية التعامل مع هذه المشروعات.

وحضر الاجتماع الأستاذة نهى محمد، مدير التعاون الدولي بالمحافظة، ومسؤولو جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتضامن الاجتماعي والزراعة والمجلس القومي للمرأة، والمركزي للمحاسبات ومديرو مقرات مشروعك بالوحدات المحلية، ووحدة تكافؤ الفرص وتنمية القرية بديوان عام المحافظة.