تعرف على خريطة القوافل الطبية في 5 محافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق عددًا من القوافل الطبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، «حياة كريمة»، اليوم وغدًا الموافق 30 نوفمبر، للكشف والعلاج مجانًا في بعض التخصصات الطبية لمساعدة المرضى والمحتاجين الذين لا يقدرون على الكشف وإجراء الفحوصات المختلفة مجانًا.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، أبرز المحافظات التي تنطلق بها القوافل الطبية، وأماكن تواجدها بالمحافظات، والتخصصات المتاحة للكشف ضمن القوافل الطبية التي سيتم إطلاقها، وفقًا لما أعلنته الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

التخصصات المتاح الكشف بها ضمن مبادرة حياة كريمة

ويتوفر بتلك القوافل الكشف في تخصصات: «نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل».

المحافظات التي تنطلق بها قوافل «حياة كريمة»

ومن المقرر أن تنطلق القوافل الطبية التابعة لمبادرة «حياة كريمة»، اليوم وغدًا السبت، في عدة مناطق بـ5 محافظات، حسبما أعلنت وزارة الصحة، وهي محافظات: «القاهرة - المنيا - الدقهلية - مطروح - الإسماعيلية».

وتوجد القافلة في القاهرة في حدائق حلوان حي المعصرة، والشيخ عبادة في مركز ملوي بمحافظة المنيا، بينما توجد في نوسا الغيط التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، وبهي الدين بمركز سيوة في محافظة مطروح، ومركز شباب شعيب التابع لمركز أبو صير بمحافظة الإسماعيلية.

وتنطلق تلك القوافل في إطار توجيهات الرئيس ضمن «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية المحرومة من الخدمات الصحية، حيث جرى تنفيذها بمشاركة 550 عيادة، فضلاً عن إجراء 10 آلاف و825 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 15 ألفًا و923 ندوة تثقيف صحي.

المبادرات الرئاسية تستهدف القضاء على الأمراض المزمنة

وتستهدف المبادرات الرئاسية الكشف عن الأمراض المزمنة، وهي كما يلي:

- مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين.

- مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى الضمور العضلي.

- مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار.

- مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

- مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس.

- مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية.

- مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة.

- مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة.