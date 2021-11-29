خريطة القوافل الطبية بجنوب سيناء في شهر ديسمبر بـ9 تخصصات

قال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، في تصريح خاص، اليوم الاثنين، إن تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مستمرة في جنوب سيناء، وتقدم الخدمات الطبية للمواطنين في أماكنهم، موضحا أن المديرية بالتنسيق مع إدارة القوافل الطبية تقوم بتنفيذ خطة شهرية خاصة بقوافل المبادرة الرئاسية وتغطي كل مدن المحافظة.

وأوضح «رخا»، أن القوافل الطبية استطاعت الوصول إلى البدو الذين يعيشون في الوديان والتجمعات البدوية التابعة للمدن، ويجرى تقديم خدمات طبية لهم مع صرف العلاج بالمجان، وأي حالة تستدعي دخولها أحد المستشفيات يجري تحويلها علي الفور وتقديم الرعاية لها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

10 قوافل طبية بالوديان

وقال «رخا» في تصريحاته، إن القوافل العلاجية المجانية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» ستقوم خلال شهر ديسمبر المقبل بتنفيذ 10 قوافل في 4 مدن، هي الطور، وشرم الشيخ، ودهب، ونويبع، وتشمل 10 وديان هي:

１- طور سيناء يوم 1 و 2 ديسمبر وتغط مجيرح ي وادي ميعر، ووادي ابو حجاب.

２- شرم الشيخ يومي 3 و 4 المركز الحصري بالروسيات.

３- شرم الشيخ يومي 8 و 9 وادي مندر.

４- شرم الشيخ يومي 10 و 11 وادي الشرفا.

５- شرم الشيخ يوم 15 وادي خريزة.

６- دهب يوم 16 ووادي مجيرح.

７- نويبع يومي 17 و 18 وادي بئر زغير ووادي مجيرح 2.

9 تخصصات طبية

وقال وكيل وزارة الصحة، إن القوافل الطبية المجانية بجنوب سيناء تضم 9 تخصصات هي الباطنة، والجلدية، والأنف والأذن، والأطفال، والنساء والولادة، والجراحة، والأسنان، وتنظيم الأسرة، والتحاليل، إضافة إلى صيدلية متنقلة لصرف العلاج بالمجان.