إخلاء محيط العقار المنهار بشبرا.. وتشكيل لجنة هندسية للمعاينة

قال أشرف محمد السيد، رئيس حي الساحل بمحافظة القاهرة، إن العقار المنهار اليوم والمكون من 5 طوابق، خالٍ من السكان وصادر له قرار تنكيس وهناك بلاغ من يومين عن حدوث تصدعات بالعقار.

وأضاف رئيس حي الساحل في تصريحات لـ«الوطن»: «الحمد لله لا توجد خسائر في الأرواح ورجال الحماية المدنية تعاملوا مع انهيار المبنى».

إخلاء العقارات المجاورة

وتابع أنه جرى إخلاء عقارات مجاورة للعقار المنهار، من السكان دون المنقولات كإجراء احترازي، وجار تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المباني المجاورة للعقار المنهار، وتوضيح الحالة الإنشائية للعقارات المجاورة ومدى سلامتها.

عقار قديم

وشهدت منطقة شبرا، اليوم الاثنين، انهيار عقار قديم خالٍ من السكان مكون من 5 طوابق، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى الموقع فور تلقي البلاغ ولم ينتج عنه أي إصابات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بانهيار منزل بمنطقة شبرا، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لمكان الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.