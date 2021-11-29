«هبة» في دعوي خلع: قال إنه رجل أعمال وشقتنا طلعت إيجار والشبكة صيني

أمام محكمة الأسرة، وقفت «هبة» تندب حظها، بعد أن اكتشفت أنها وقعت في حب رجل وصفته بأنه «نصاب.. قالي إنه رجل أعمال وجابلي شبكة غالية»، مطالبة خبراء التسوية بسرعة إحالة دعواها لقاضي محكمة الأسرة، لسرعة الفصل فيها لتتخلص منه، متهمة إياه بأنه نصب عليها وأشترى لها شبكة زعم أنها بـ300 ألف جنيه، لكنها بعد ذلك اكشفت أنها ذهب صيني.

الزوج خدع عائلتها

وقالت الزوجة، في دعوى الخلع أمام قاضي المحكمة، إنها خلال عملها التقت شابا وبعد تعارفهما وقعت في حبه، وكان لا يظهر عليه شيء، بل كان مهذبا وميسور الحال وعلى خلق، وذهب لخطبتها وعائلتها كانت سعدية به، ولكنه تمكن من خداعهم، وأخفى حقيقته وراء ابتسامته وكلامه المنمق، وقال إنه يمتلك شقة فاخرة تحتوي على منقولات غالية، وبالطبع ذهبت لرؤيتها.

شقة الزوجية إيجار

وأوضحت الزوجة، أن طوال فترة الخطوبة كان ينفق عليها ويهديها أفخم الهدايا، ولكن بعد الزواج بيومين استقبلت أول صدمة لها، وهي أنه لا يمتلك شقة الزوجية، بل إنه أجرها قبل الزفاف بأشهر، وحينها واجهته بفعلته، لكنه برر لها أنه سيجمع سعرها قريبا ويقوم بامتلاكها، وطلب منها عدم تبليغ عائلتها بذلك.

الشبكة «دهب صيني»

وتابعت هبة حديثها: «اكتشفت بعد أسبوع، أنه كتب إيصالات أمانة علشان يسدد تجهيزات الفرح، وقالي هاننقل شقة تانية علشان الناس عايزين فلوسهم منه، فأجرنا شقة بعيدة، ولما أهلي سألوني قولت لهم إننا بنجدد حاجات في الشقة، ولما قررت أساعده قولت له هايبيع الشبكة علشان يسدد جزء من الفلوس، لكنه رفض بشده، وبعدين أخدت الشبكة ورحت عند أهلي علشان أبيعها وأديه فلوسها، لكني إتصدمت لما الجواهرجي قالي إنها دهب صيني، فروحت لواحد تاني وأكدلي أنها مش دهب».

طلب منها التنازل عن حقوقها من أجل الطلاق

وأشارت الزوجة إلى أنها أصبحت تعيش في رعب بعد شهر من الزواج، فذهبت لمنزل عائلتها وطلبت الطلاق، فطلب منها التنازل عن حقوقها، وبعدها طلب منها أخذ ملابسها فقط.

وأنهت هبة، دعواها بأنها قررت إقامة دعوى خلع، وطالبت فيها بكافة حقوقها منه، وحملت الدعوى رقم 3011 لسنه 2021، وما زالت منظورة أمام المحكمة ولم يتم الفصل فيها.