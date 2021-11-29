كل ما تريد معرفته عن اللقاحات المعتمدة في السعودية بعد فتح العمرة للمصريين

أعلنت وزارة الداخلية السعودية السماح باستقبال المعتمرين من الدول المسموح لها بالسفر المباشر إلى المملكة بتأشيرة العمرة، ومن ضمنها مصر، دون اشتراط لتطبيق نظام الحجر المؤسسي عليهم، بشرط الحصول على جرعتي لقاح فيروس كورونا المعتمد داخل السعودية.

وأشارت الوزارة إلى أنه مع تمام الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر 2021، سيتم السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة العربية السعودية من 6 دول، وهى: «مصر، إندونيسيا، باكستان، البرازيل، فيتنام والهند»، دون الحاجة إلى قضاء 14يومًا خارجها، مع تطبيق الحجر الصحي المؤسسي داخل المملكة العربية السعودية.

وبالنسبة للمعتمرين القادمين من خارج المملكة والمحصنين بجرعات اللقاح المعتمدة من جانب منظمة الصحة العالمية سيخضعون إلى الحجر المؤسسي داخل المملكة لمدة 3 أيام وبعد 48 ساعة من الحجر المؤسسي داخل فنادق المملكة العربية السعودية، يقوم المعتمر بتقديم شهادة مسحة فيروس كورونا (pcr) بنتيجة سلبية.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، أسماء لقاحات كوورنا المعتمدة في السعودية، وكيفية الحصول عليها من وزارة الصحة والسكان في مصر.

كيفية الحصول على اللقاحات المعتمدة من السعودية لأداء العمرة

اللقاحات المعتمدة داخل المملكة، هي:

فايزر بيوتنيك «Pfizer-BioNTech».

- موديرنا «Moderna».

- أكسفورد أسترازينيكا «Oxford-Astrazeneca».

- جونسون «Janssen».

- سينوفارم «Sinopharm».

- سينوفاك «Sinovac».

أتاحت وزارة الصحة طريقة أخرى لتسجيل بيانات المصريين الراغبين في الحصول على اللقاح المعتمد، عبر الموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل بيانات الراغبين في الحصول على اللقاح عبر رابط تسجيل موقع لقاح كورونا.

ويتم التسجيل عبر اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على الموقع الإلكتروني من هنا

2- اختيار التسجيل لطلب اللقاح، ثم الضغط على اختيار تطعيم بغرض السفر.

3- كتابة كافة البيانات المطلوبة، وفي خانة الجنسية يتم (اختيار مصري- إعادة تطعيم لأغراض السفر).

4- استكمال الإجراءات والبيانات وتأكيد عملية التسجيل.

5- سيتم إرسال رسالة لتأكيد التسجيل.