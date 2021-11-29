إزالة 6 حالات تعد بالبناء رصدها القمر الصناعي في البدرشين بالجيزة

شنت محافظة الجيزة ممثلة في مركز ومدينة البدرشين حملات، لإزالة تعديات رصدتها وحدة المتغيرات المكانية «القمر الصناعي» بقريتي منشأة كاسب وزاوية دهشور.

إزالة عدد 6 حالات تعدٍ بالبناء

وشملت الحملات إزالة عدد 6 حالات تعدٍ بالبناء متنوعة ما بين عقارات جاري إنشاؤها وحوائط حاملة وسملات وأعمدة على أراضي زراعية وكذلك إزالة عدد من الحالات بالمهد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

تأتي هذه الحملات في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتعامل الفوري مع أي حالات بناء مخالف وتعديات وإزالتها.