تفاصيل تلفيات وخسائر المباني المجاورة لعقار منطقة الساحل المنهار

تعرض عقار في محافظة القاهرة إلى انهيار، ظهر اليوم الاثنين، بعدما سقط جزء من المنزل وهو خالٍ من السكان، والعقار موجود في 17 شارع النرجس المتفرع من عبد الحميد الديب بنطاق حي الساحل، وجرى إبلاغ الحماية المدنية والكهرباء والغاز والإسعاف وهيئة النظافة والتضامن الاجتماعي ومكتب نائب المنطقة الشمالية.

انهيار عقار

وأكدت محافظة القاهرة في تقرير، أنه بالمتابعة مع الحي وبالمعاينة والفحص تبين انهيار عقار خالٍ من السكان مكون من دور أرضي و5 طوابق دون إصابات مما أدى إلى غلق مداخل العقارات المقابلة، وهم أرقام 18 و20 و22 بنفس الشارع وجرى إخلاء السكان احترازيًا عن طريق الحماية المدنية، والعقارات الثلاثة مكونة من دور أرضي و4 طوابق خرسانية وكل عقار به 5 أسر.

تلفيات العقارات المجاورة

كما أسفر انهيار العقار ذلك عن حدوث تلفيات وخسائر بالعقارات المجاورة حيث تبين سقوط جزء من شرفة «بلكونة» بالدور الأول بالعقار 18 وواجهة الغرفة وسقوط جزء من بلكونة بالدور الأول للعقار رقم 20 وجاري تشكيل لجنة هندسية من مكتب نائب محافظ القاهرة؛ لمعاينة العقارات، وتم التنبيه على رئيس الحي بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي لصرف المعونات اللازمة وعمل الصلبات والتحفظات اللازمة حفاظا على المارة والعقارات المجاورة.