«الإنتاج الحربي»: عرضنا «روبوت» لإزالة المتفجرات في «إيديكس 2021»

قال اللواء مهندس محمد شيرين، المشرف على قطاع مكتب وزير الإنتاج الحربي، إن «مصر دولة لا تعتدي على الغير، وطول عمرنا بنصنع السلاح للدفاع على أرضنا وبنحميها ولا نعتدي على أحد».

المدرعة سيناء 200

وأضاف «شيرين»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، مساء الاثنين، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن وزارة الإنتاج الحربي عرضت في معرض «إيديكس 2021» رادارًا ثنائيًا، ومنظومة تعارف، ومنظومة اكتشاف للطائرات الموجهة، ومن أهم المعدات المركبة المدرعة «سيناء 200»، وهي تُعرض لأول مرة، وجرى إنتاج «اللوط الصفري»، وسيجري تعميمها.

مدرعة تحمي الجنود من الانفجارات

وتابع المشرف على قطاع مكتب وزير الإنتاج الحربي، بأن المركبات المدرعة تتميز بخفة الحركة وحمل 6 أفراد من الجنود، وهي تحمي الجنود من الانفجارات والهجوم بالأسلحة الصغيرة والمتوسطة، وتتميز بالقدرة العالية على المناورة، وهي تصميم وتصنيع بأيدي مصرية بنسبة 100%، وجرى إنتاج 3 مركبات منها، وسيجرى تعميمها.

روبوت لإزالة المتفجرات

وأوضح أنهم عرضوا في المعرض، العربة المدرعة st500، وهي تختلف عن المدرعة «سيناء 200»، في أن الأولى تسير على عجلات وليس «جنزير»، مثل الثانية، مشددًا على أن الاستخدامات للمدرعتين مختلفة، كما جرى عرض «روبوت» يكتشف المتفجرات، ويتعامل معها ويزيل متفجرات وزنها يصل لـ100 كيلوجرام، وهو تصنيع مصري بنسبة 100%، كما جرى عرض الرشاش المتعدد وهو مصري بنسبة 100%، والذي بدأ الإنتاج الكمي منه، كما عرضوا تطويرًا للبندقية التي يحملها الجنود في الميادين، إضافة إلى عرض الأسلحة والذخائر التقليدية.