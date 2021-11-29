خبير عسكري يشيد بـ«إيديكس 2021»: يجعلنا مصدر اهتمام العالم اجمع

قال اللواء طيار هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن أهمية المعرض الدولي للصناعات الدفاعية «إيديكس 2021»، تكمن في أن معارض السلاح تعد مصدر اهتمام العالم أجمع.

وبحسب حديثه في مداخلة هاتفية في برنامج «الآن»، الذي يُعرض على شاشة «extra news»، فإنه لا يستطيع إقامة هذه المعارض إلا دول ذات ثقل سياسي وعسكري، موضحًا أن اقتحام مصر لهذا المجال، وما حققه معرض «إيديكس 2018» من النجاح الباهر أسس لنجاح جديد من المتوقع تحقيقه في «إيديكس 2021».

منطقة الشرق الأوسط بالكامل في سباق تسلح

وأضاف «الحلبي»، أن منطقة الشرق الأوسط بالكامل في سباق تسلح، ومن الأهمية زيارة هذه المعارض للتعرف على عدد من منظومات التسليح بمكان واحد والتعاقد عليها، وأن استضافة أجنحة أمريكية وفرنسية بمعرض «إيديكس 2021» ومشاركتها في المعرض مؤشر قوي أن هناك علاقات عسكرية طبية مع مصر.

معرض «إيديكس» إضافة عالية لقوة مصر الناعمة في جميع المجالات

وأوضح المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن هذا الأمر يُعتبر مؤشرًا لوجود علاقات سياسية قوية، كما أن معرض «إيديكس» وإن كان عسكري، إلا أنه إضافة عالية لقوة مصر الناعمة في جميع المجالات، غير أن عرض الإمكانات المصرية بمعرض «إيديكس» إغراء للعديد من الشركات لمشاركة مصر في صناعات حربية متقدمة، لافتًا إلى أن هذا المعرض يعطي انطباع للعالم أجمع بأن مصر تسابق صناعات أخرى كبيرة جدًا.

15% من حجم المعروضات به معروضات مصرية

وأشار اللواء طيار هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إلى أن أفضل ما في معرض «إيديكس 2021» في نسخته الثانية هو كون 15% من حجم المعروضات به معروضات مصرية، بعضها صناعة مصرية بنسبة 100% وبعضها بشراكة أجنبية، بدءً من طائرات التدريب والهليكوبتر والطائرات دون طيار.