«الإنتاج الحربي»: المدرعة «سيناء 200» تظهر في معرض «إيديكس 2021»

قال محمد بكر، المتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربي، إن النسخة الحالية من معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية «إيديكس 2021»، كان من المقرر إقامتها العام الماضي 2020، لكن جرى تأجيلها بسبب جائحة فيروس كورونا، مثل باقي المعارض الدولية للصناعات العسكرية.

أهم المعروضات في إيديكس 2021

وأضاف «بكر»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على قناة «صدى البلد» الفضائية، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن كل المصريين يمكنهم مشاهدة المنتجات المصرية العسكرية في جناح مصر بالمعرض، موضحًا أن وزارة الإنتاج الحربي عرضت العديد من المنتجات الجديدة، ومنها المدرعة «سيناء 200»، والتي صُنعت في مصنع 200 الحربي.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان يتابع بنفسه كل تطورات العمل في هذه المدرعة، حتى أصبحت منتجًا موجودًا على الأرض، وهناك أيضًا المدرعة ST 500، إضافة إلى الكثير من المنتجات والذخائر التي يفخر بها كل مصري، وهناك 400 شركة مشاركة في المعرض، واستضافة هذا المعرض أكبر دليل على أن مصر بلد الأمن والأمان، ومصر استطاعت منذ النسخة الأولى أن تحوز أفضل جائزة للتنظيم، وهذا جعل المعرض من أفضل 10 معارض عسكرية على مستوى العالم.

افتتاح معرض إيديكس الدولي 2021

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح اليوم الاثنين، معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية «إيديكس 2021».

وقال المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي لمعرض مصر الدولي للصناعات العسكرية «EDEX 2021»، إن النسخة الأولى من المعرض كانت حلما وطموحا للرئيس عبدالفتاح السيسي لوضع مصر على خريطة الدول المنظمة لمعارض السلاح عالمياً، وتحول هذا الحلم إلى توجيهات رئاسية تُرجمت إلى خطوات تنفيذية انتهت بإعلان انطلاق النسخة الأولى في عام 2018 والتي شهدت نجاحًا غير معهود لأي نسخة أولى لأي معرض من معارض الدفاع بشهادة كل من شارك في «EDEX-2018» أو زاره أو حتى تابعه من خلال المنصات الإعلامية المختلفة أو المنصات الالكترونية.