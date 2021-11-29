تفاصيل سقوط عقار الساحل في القاهرة.. استمرار عمليات إزالة الركام

تستمر الآن عمليات إزالة الركام الذي خلفه سقوط عقار الساحل، بعد انهيار العقار بشكل كامل، كونه كان آيلا للسقوط، وتم إخلاؤه قبل يومين، وتحديدا يوم 27 من نوفمبر الجاري، بعد حدوث انهيار جزئي فيه، مما دعا سكانه للمغادرة حفاظا على حياتهم، حتى سقط اليوم بشكل كامل.

سقوط عقار الساحل

وتلقت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، ظهر اليوم الاثنين، بلاغا بسقوط عقار الساحل، المكون من 5 طوابق بمنطقة الساحل في شبرا مصر، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى هناك، بقيادة اللواء انتصار منصور، حيث تم الدفع بعربتين، وتبين سقوط عقار الساحل، فضلا عن حدوث انهيار جزئي بعقارين آخرين مجاورين للعقار المنهار، وكذا دفعت هيئة الإسعاف بعربات إسعاف مجهزة لمكان الحادث، وفور الوصول، تبين أن الحادث لم يسفر عن وقوع مصابين بين المواطنين.

معاينة

وأكدت المعاينة أن عقار الساحل كان آيلا للسقوط، بعد إجراء المعاينة اللازمة له بمعرفة الجهات المختصة، في وقت سابق، وأوضحت المعاينة أن جزءا من العقار قد سقط، أول أمس السبت، مما دعا سكانه لمغادرته، قبل أن ينهار بشكل كامل، حيث سقط ظهر اليوم، وأثبتت المعاينة خلوه من السكان، وتم فرض كردون أمني حول مكان الحادث وتم الدفع بمعدات لإزالة الركام وعربات تابعة للحي لرفعها وإعادة الحركة للشارع الذي شهد سقوط عقار الساحل، دون معوقات.

الحماية المدنية

ولا يقتصر دور الإدارة العامة للحماية المدنية على إطفاء الحرائق والتعامل مع بلاغاتها المتعددة يوميا، بل تشارك في رفع الأنقاض في حالات الانهيار، كما شارك رجالها، مؤخرا، في شفط المياه من الشوارع في المناطق التي شهدت أمطارا غزيرة، مستخدمين العربات ذات الحجم الكبير، ومواتير الشفط صغيرة الحجم.