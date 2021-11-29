كيفية الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر ديسمبر 2021

يبحث مشتركو الكهرباء في محافظات «الفيوم - بني سويف - الوادي الجديد - أسيوط - المنيا» الواقعة في نطاق عمل شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء، البالغ عددهم 4 ملايين و100 مشترك، مع بداية كل شهر، عن الطرق التي أتاحتها الشركة للاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر ديسمبر 2021.

رابط الاستعلام عن فاتورة استهلاك شهر ديسمبر 2021

وقال المهندس رأفت شمعة، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، إنه يمكن للمشتركين بالمحافظات الواقعة في نطاق عمل الشركة، الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر ديسمبر 2021 الشهرية من هنا.

كيف تستعلم عن فاتورة استهلاك شهر ديسمبر 2021 بمحافظات مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

وأشار رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء لـ«الوطن» إلى أن الشركة أتاحت عددا من الخطوات التي يجب أن يتبعها المشتركون للاستعلام عن قيمة استهلاك الفاتورة الشهرية عن شهر ديسمبر 2021 للمحافظات الواقعة في نطاق عملها، وهي كالتالي:

الخطوة الأولي: قم باختيار القطاع التابع له «القطاع هو المحافظة التي تتواجد بها منزلك أو نشاطك».

الخطوة الثانية: قم باختيار الفرع التابع لك، وهو مكتوب على يمين فاتورة الكهرباء من أعلى «الفرع هي المدينة أو المركز التي يتواجد بها منزلك أو نشاطك».

الخطوة الثالثة: قم بكتابة رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام.

الخطوة الرابعة: قم بالضغط على «إظهار الفاتورة» وحينها ستظهر آخر فاتورة كهرباء وفاتورتان سابقتان ويمكن استعراضهما بالسهم يمين «فاتورة سابقة» والرجوع للفاتورة الأخيرة بالسهم شمال «فاتورة تالية».

الخطوة الخامسة: في حال إذا لم تظهر لك فاتورة، حاول التأكد من إدخال الفرع صحيح، وكذلك رقم الاشتراك كما هو موضح سابقا من الفاتورة الأخيرة أو الفواتير السابقة وحاول كتابتها مرة أخرى.

الخطوة السادسة: يمكنك أيضا الاستعلام من جديد.