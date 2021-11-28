عشان تتأكد من صحة استهلاكك.. اعرف إزاي تقرأ فاتورة الكهرباء

يسعى عدد كبير من مستخدمي عدادات الكهرباء التقليدية، لمعرفة الخانات المدونة في فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية، لكيفية حساب المواطن الاستهلاك الشهري وتطبيق القراءة الموجودة والخاصة بقيمة الاستهلاك، ومطابقتها بقراءة استهلاكه على عداده الخاص للتأكد من استهلاكه أو التقدم بشكوى لإدارات فروع الكهرباء التابعة للمشترك في حال وجود أية أخطاء بالفاتورة.

كيف تقرأ فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية

وكشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن جميع الخانات الموجودة بفاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية، لكي يتمكن المشترك من قراءتها بشكل سليم ومطابقة استهلاكه بالخانات الموجودة بشكل فعلي، وهي كالتالي:

الخانات الموجودة بفاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية

* خانة حالية

وهى الخانة التى تحمل آخر قراءة لعداد الكهرباء عند إصدار الفاتورة.

* خانة سابقة

وهى الخانة التى تحمل القراءة الخاصة باستهلاك الشهر السابق.

* خانة الاستهلاك

وهى الخانة التى توضح عدد الكيلو وات ساعة التى تم استهلاكها خلال الشهر الصادر عنه فاتورة الاستهلاك.

* خانة قيمة الاستهلاك

وهى الخانة التى توضح تكلفة عدد الكيلو وات ساعة التى تم استهلاكها شاملة قيمة خدمة العملاء

* خانة رسوم ودمغات

يوجد بها قيمة الرسوم والدمغات المستحقة على الفاتورة والمحددة طبقا للقانون .

* خانة تسويات ورسوم

هى الخانة التى توضح قيمة المبالغ المالية التى تم تسويتها بين المستهلك وشركة الكهرباء.

* خانة رسوم النظافة

وهي الخانة توضح قيمة رسوم النظافة المقررة قانونا وهي التي تحددها المحافظات او المحليات وتحصلها شركات توزيع الكهرباء علي مستوي جميع المحافظات لصالحهم وفقا للقانون 10 لسنة 2005.

* خانة الإجمالي

وتشمل المبلغ الإجمالي المطلوب من المستهلك سداده بعد إضافة الرسوم والتسويات والأقساط.

* خانة رقم اللوحة

هى رقم اللوحة المسجل بالشركة.

* خانة تاريخ الإصدار

وهى توضح تاريخ إصدار الفاتورة وعن أى شهر صدرت.

* خانة منطقة

وتحمل رقم المنطقة التابع لها المستهلك.

* خانة إدارة

تحمل رقم الإدارة التابع لها المستهلك.

* خانة رصيد أقساط

وهى الخانة التى يتم إضافة المبالغ المالية التى يتم تقسيطها المستهلك سواء كانت فواتير متأخرة أو أخرى.

* خانة المطلوب سداده

وهى القيمة النهائية المطلوب من المستهلك سدادها بعد إضافة الأقساط والرسوم والتسويات.

* خانه عدادات ولمبات

وهي في حالة وجود مديونية نتيجة تغيير العداد أو شراء لمبات من شركة التوزيع.