توقعات طقس الـ 72 ساعة المقبلة.. معتدل على القاهرة وشبورة صباحية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات طقس الـ 72 ساعة المقبلة؛ ابتداء من غد الثلاثاء حتى الخميس المقبل، ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، على أن يسود ليلًا، طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء الثلاثاء.

ويسود الأربعاء أيضا طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، لطيف على السواحل الشمالية، وحار على جنوب الصعيد، على أن يسود الخميس، طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد

وأكدت هيئة الأرصاد، في بيانها، وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة الثلاثة أيام المقبلة.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 30 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 13.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 15.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 1 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 11.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 12.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 2 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 12.