حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 30-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يظهر إبداع مولود برج الميزان، في مجالات العمل البصريّة، مثل التصوير والتصميم، ويتعامل بشكل جيد مع الكلمات والحديث؛ ما يجعله يتجه نحو العمل بالمسرح والتمثيل.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

تكلّم اليوم عن نفسك بثقة وقوة، فالفلك يعمل لصالحك ويمدك باليقظة.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

القمر في برجك يمنحك سحرا وتألقا وقدرة على فرض نفوذك.

من أبرز مشاهير برج الميزان الملحن حسن الشافعي ويوافق تاريخ ميلاده 9 أكتوبر.