خبير استراتيجي: مصر تظهر قوتها العسكرية للعالم من خلال «إيديكس 2021»

علّق اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، على تنظيم مصر للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2021»، حيث قال إن مصر من خلال هذا المعرض ووسائل أخرى تعتمد عليها تظهر قوتها العسكرية للعالم أجمع.

وأضاف «سالم»، خلال استضافته اليوم «الاثنين»، في برنامج الحياة اليوم، المذاع على شاشة «الحياة»، أن أي جيش في العالم لكي يدافع عن وطنه، عليه الاختيار بين استراتيجيتين، أولهما تتمثل في الاستراتيجية الدفاعية، التي تعتمد على الدفاع لصد أي هجوم من أي قوة خارجية، تهدد الأمن القومي لهذا الجيش حين يحدث ذلك، أما الاستراتيجية الثانية فتسمى باستراتيجية الردع، التي تعتمد على منع عدو وطن هذا الجيش من التفكير حتى في مهاجمة هذا الوطن أو تهديد مصالحه.

تطبيق استراتيجية الردع يتطلب عدة مقومات

وأوضح المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن تطبيق استراتيجية الردع والاعتماد عليها، يتطلب عدة مقومات، في مقدمتها أن تتملك الدولة القدرة اللازمة على الدفاع أمام أي قوة خارجية، ومن ثم أن تعمل على إظهار هذه القدرة، حتى يعرفها كل أعداء هذا الوطن، إضافة إلى بعض المقومات الأخرى.

مصر تعتمد على استراتيجية الردع لحماية حدودها

وأشار إلى أن مصر تعتمد على استراتيجية الردع في حماية حدودها ومصالح هذا الوطن، حيث نجحت في تملك القدرة وتعمل حاليا على إظهارها، من خلال اللجوء إلى عدة وسائل، بينها المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس» 2021.

وتابع: «استراتيجية الردع جيدة للغاية، لأن الحكمة تقول إذا أردت أن تمنع الحرب فاستعد لها».

وأردف «سالم»، أن مصر أظهرت قوتها الحقيقية في الفترة الأخيرة، عبر وسائل عدة كان من بينها المناورات العسكرية، وكذلك الاستعراضات العسكرية التي يجريها خريجو الكليات العسكرية.

ولفت إلى أن المعرض المنظم حاليا، من أهم تلك الوسائل أيضا، لأنه ليس معرضا محليا، بل معرض عالمي يضم أكبر عارضي السلاح على مستوى العالم، ويضم 400 شركة عارضة تمثل 42 دولة.