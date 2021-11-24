تطهير وتعقيم قطارات ومحطات مترو الأنفاق لمواجهة كورونا

كشف أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، عن تنفيذ خطة شاملة وعاجلة ومشددة بجميع القطارات والمحطات، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مؤكدا أن محطات المترو يتم تعقيمها كل ساعتين تقريبا، علاوة على تطهير مكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب.

تعقيم القطارات بشكل دوري لحماية الركاب من كورونا

وقال عبدالهادي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه يجري تعقيم وتطهير قطارات ومحطات مترو الأنفاق، بشكل دوري، لحماية الركاب من فيروس كورونا، موضحا أن حركة مسير القطارات بالخطين الأول والثاني، بشكل طبيعي ولا يوجد أي أزمات تؤثر على سير التشغيل، منوها إلى أن غرفة العمليات المركزية بالشركة تتابع سير حركة القطارات، لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أى معوقات تؤثر على التشغيل.

غرامة 50 جنيها على المخالفين لارتداء الكمامة بسبب كورونا

وأوضح متحدث مترو الأنفاق، أن الشركة ستطبق غرامة فورية قدرها 50 جنيها وتصل إلى 4 آلاف جنيه، على المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية، داخل المحطات وعربات القطارات، منوها إلى أن الشركة انتهت من تلقيح ما يقرب من 5 آلاف موظف، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، مؤكدا أن جميع القطارات تخضع لصيانات دورية، قبل انطلاق ساعات التشغيل، للحد من الأعطال، وللحفاظ على حركة مسير القطارات.

مراكز طبية داخل مترو الأنفاق لتطعيم الركاب ضد كورونا

وأشار عبدالهادي، إلى أن هناك ما يقرب من 4 مراكز طبية بمحطات السادات والشهداء والعتبة والعباسية، لتطعيم الركاب ضد فيروس كورونا، موضحا أن وزارة الصحة تبذل جهودا جبارة لتجهيز مراكز طبية، في محطات المترو لتوفير لقاح كورونا، لجموع الركاب الراغبين في الحصول على التطعيم، مؤكدا أن اللقاحات المتوافرة في المراكز الطبية بالمترو هما أسترازينيكا وجونسون.