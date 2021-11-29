إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالصحراوي الشرقي ببني سويف

أصيب 4 أشخاص، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي قبل نفق أبو صالح اتجاه القاهرة بدائرة محافظة بني سويف وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم.

مديرية أمن بني سويف تتلقى إخطارا بحادث انقلاب سيارة بالصحراوي

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي قبل نفق أبو صالح اتجاه القاهرة بدائرة المحافظة، ووجه على الفور بنقلهم لقسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي بني سويف

ودفع فرع هيئة الإسعاف في مرفق بني سويف بأربع سيارات إلى محل الواقعة، حيث تبين أن المصابين وهم: عبدالله رضا أمام 24 سنة، مصاباً بجروح وسحجات بالجسم، وعليه فتح الباب حسين السن 65 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وسحجات بالجسم، وأحمد حسني محمد، 37 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالضلوع، وعجيب أمام علي 54 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالساق الأيسر.

نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج

وجرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف التخصصي لإجراء الإسعافات الأولية لهم، وكل الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم وأُخطرت النيابة العامة.