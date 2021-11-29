سكرتير مساعد أسيوط تشهد العرض المسرحي «طقوس العودة» بقصر الثقافة

أناب اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم سكرتير عام مساعد المحافظة، لحضور العرض المسرحي المصري «طقوس العودة» الذي يقدمه مسرح الغد التابع لـ«البيت الفني للمسرح» وذلك على مسرح قصر ثقافة أسيوط.

جاء ذلك بحضور ضياء مكاوي، مدير عام فرع ثقافة أسيوط والدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

إشادة بالعرض المسرحي

وأشادت المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم، بالعرض المسرحي والأداء المتميز من الفنانين الشباب المشاركين في العرض الذي يعبر عن بعض العادات والتقاليد المنتشرة بمحافظات الصعيد.

دعم محافظ أسيوط لقصور الثقافة

وأشارت إلى اهتمام ودعم المحافظ بالحركة الثقافية والفنية ودعم قصور الثقافة بقرى ومراكز المحافظة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وتطوير قرى الريف المصري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق حالة من الوعي لدى المواطنين ونشر الثقافة وتنمية المواهب الشابة وصقل خبراتهم.

حضور جماهيري كبير

وأشار ضياء مكاوي إلى أنه وسط حضور جماهيري كبير على مسرح قصر ثقافة أسيوط تم تقديم العرض المسرحي المصري «طقوس العودة» الذي يقدمه «مسرح الغد» التابع لـ«البيت الفني للمسرح» والذي استمر في الفترة من 25 نوفمبر وحتى اليوم الاثنين 29 نوفمبر على مسرح قصر الثقافة.

ولفت إلى أن العرض المسرحي يروي تفاصيل عادات وتقاليد الصعيد كما يروي قصة حب حسن ونعيمة من خلال مقطوعات غنائية يقدمها الفنان أحمد الحجار وإعداد وإخراج سعيد سليمان ومن إنتاج فرقة مسرح الغد وبطولة نجلاء يونس وأشعار مسعود شومان وموسيقى وألحان وغناء أحمد الحجار وديكور وأزياء نورهان سمير.