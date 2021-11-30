سبعينية تطلب مليون جنيه نفقة: طلقني واتجوز بنتين من سن أحفادي عرفي

وقفت سيدة سبعينية أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، بعد أن طلقها زوجها غيابيا، أنهى به زواجا دام 40 عاما، وقالت للمحكمة إنها في البداية تفاجأت بزواجه العرفي من فتاتين قاصرتين، فرفضت الوضع، فكانت الطامة الكبرى أنه طلقها غيابيا، وحرمها من حقوقها الشرعية، فلجأت للمحكمة وأقامت دعوى نفقة، وطالبته بـمليون جنيه نفقة متعة.

خدعني بعد 40 سنة

وقالت الزوجة لقاضي محكمة الأسرة، إنها لم تتخيل أنه بعد كل هذه السنوات ستتعرض للخيانة والخداع من الرجل الذي أحبته وأعطته عمرها كاملاً، دون أن تشتكي من معاملته، وكوَّنت معه ثروته التي حرمها منها الآن ليصرفها على فتيات في عمر أحفاده، ويسرق منها شقا عمرها، بعد أن تقدمت في السن، بحسب قولها.

كوِّن ثروته بفلوسي

وأضافت الزوجة أنها عندما تزوجته منذ 40 عاماً كان لا يمتلك شيئاً، وكان يعيش على مرتبه من الوظيفة، إلا أنها ساعدته بأموالها ليكون ثروته بعد إقامة عدة مشاريع كانا شريكين فيها مناصفة، وحتى إنها تحملت كل تصرفاته، وتنازلت عن أي شيء في سبيل أن تكون حياة مرفهة لأبنائها ولأحفادها.

اتجوز عرفي

وأوضحت الزوجة أنها اكتشفت خيانته لها بعد زواج ابنته الأخيرة، حيث لاحظت تغيره معها وبدأ يغيب عن المنزل فترات طويلة، فعلمت بزواجه عرفيا، وبعدها أخبرت أبناءها بفعلته ليعدل عن تصرفاته لكنه عنفهم ومنع عنهم أي أموال، وهددهم بحرمانهم من ميراثهم، وبعدها ذهبت للعيش في منزل أبنها الأصغر، لكنها تفاجأت بأنه طلقها غيابياً وحرمها من حقوقها الشرعية وأموالها الخاصة التي ساعدته بها.

كتب أملاكه لأشقائه

وتابعت الزوجة: «طلبت منه يرد لي حقي وأنه غلط يعمل كده بعد العمر والعشرة دي كلها، وقالي إن مليش حقوق، وإني خربت البيت، ولما ولادي تدخلوا عاقبهم، وكتب معظم ممتلكاته بأسماء أخواته علشان يحرمهم ولادي».

طالبت بمليون جنيه

واختتمت الزوجة أنها لجأت لمحكمة الأسرة، وأقامت دعوى نفقة وطلبت بمليون جنيه، بسبب الضرر المادي والمعنوي الذي وقع عليها بسبب أفعاله، وما زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة ولم يتم الفصل فيها.