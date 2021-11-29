عامل يصيب جاره بطلق ناري بسبب خلافات بينهما في سوهاج

أطلق عامل، الرصاص على جاره من بندقية آلية بدائرة مركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج، بسبب خلافات الجيرة، مما نتج عنه إصابته بطلق ناري بالكتف الأيسر، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي للعلاج، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود إشارة من مستشفى المنشأة المركزي، بوصول المدعو «محمد. ع. ا. ع» 55 عامًا، عامل، ويقيم دائرة مركز المنشاة مصاب بطلق ناري بالكتف الأيسر، وجرى تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

خلافات الجيرة وراء الواقعة

تبين من المعاينة والفحص، وسؤال المصاب، اتهم المدعو «حسين ع ع ح» 22 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما أدى لإصابته، بسبب خلافات الجيرة.

تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم عبارة عن بندقية آلية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب المشار إليه، مشيرًا إلى حدوث مشاجرة بينه وبين المصاب قام على إثرها بإحضار سلاح ناري من منزله وأطلق الرصاص عليه.

التحفظ على المتهم

جرى التحفظ على المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.