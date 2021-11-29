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محمود مسلم

سقوط تاجر عملة في سوهاج.. جمّع 4 ملايين جنيه في أربعة شهور

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الوطن
01:05 م | الإثنين 29 نوفمبر 2021
ارشيفية

ارشيفية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

في هذا الصدد، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام «تاجر، مقيم بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج» بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

شراء العملة وبيعها بأسعار السوق السوداء

وأشارت التحريات، إلى قيام المتهم بشراء العملات بأسعار أزيد من سعر الصرف، واستبدالها من البنوك وشركات الصرافة أو بيعها عقب ذلك لبعض التجار والمستوردين، راغبي الحصول عليها بأسعار أعلى من سعر الصرف وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

جرى ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال أربعة أشهر ما يعادل (4 ملايين جنيه). 

 

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