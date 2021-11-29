شروط حصول الأبناء والأرامل على المعاش في القانون الجديد

نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 في الباب الثامن «المستحقون في المعاش» على شروط حصول الابن والابنة والأرامل على المعاش في القانون الجديد، ونصت المادة «98» على أنه إذا تُوفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش، كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش، وفقا للأنصبة المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.

قانون المعاشات

وأوضح قانون المعاشات، أنه يُقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في القانون، حيث نصت المادة 99 على أن شروط استحقاق الأرملة والأرمل، تتضمن أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجا بأخرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات.

استحقاق الابنة للمعاش

ونصت المادة رقم 100 من قانون المعاشات، على أنه يُشترط لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة، وتشترط لاستحقاق الآن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشري ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:

1- العاجز عن الكسب.

2- الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة.

3- من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

أما المادة (101) فقد نصت على أنه يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات، بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات، أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويتم إعادة بحث شروط الإعالة المشار إليها بالفقرة السابقة عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش.

وقالت المادة رقم 102 من قانون المعاشات، إنه إذا توافرت في أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة، ومن الخزانة العامة، فلا يستحق منها إلا معاش واحد، وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآني:

1- المعاش المستحق عن نفسه

2- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.

3- المعاش المستحق عن الوالدين.

4- المعاش المستحق عن الأولاد.

5- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.

وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق في الاستحقاق، وإذا نقص المعاش المستحق وفقا لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش، على أن يتم تحديد مدى استحقاق الفرق من المعاش الآخر وقيمته في ضوء تطور قيمة كل من المعاشين في أي تاريخ لاحق، إعمالا لنصوص هذا الباب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تطبيق هذه المادة.